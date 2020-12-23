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محافظات

مطالبًا بعودة الكتاتيب.. محفظ قرآن يتحدى الإعاقة بحفظ القرآن الكريم

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:02 ص
المحفظ مع مراسل صدى
المحفظ مع مراسل صدى البلد
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يوسف رجب

بكرسى متحرك يلازمه منذ طفولته، واصل محمد على، المقيم بقرية كوم بلال التابعة لمركز نقاده بمحافظة قنا، حياته بلا أى تذمر أو اعتراض على مشيئة الله وقدره، بل قرر أن يتميز ويتفوق رغم ظروفه، فقد استطاع استكمال دراسته النظاميه حتى وصل إلى المرحلة الثانوية و بعدها التحق بمعهد القراءات، ونجح خلال دراسته  فى حفظ القرآن الكريم كاملًا.

حفظ القرآن الكريم كاملًا لم تكن المحطة الأخيرة فى مسلسل التحدى والإصرار الذى قرر أن يؤديه محفظ القرآن، فقد تمكن خلال فترة وجيزة من اتقان قرائتين للقرآن الكريم" حفص و نافع"، أملًا أن يتمكن من إجادة و اتقان قراءات القرآن كاملة، بجانب ما يحفظه بشكل دائم من الأحاديث النبوية.


الشيخ "محمد على"، الذى يعتبره الكثير من أبناء قريته نموذجًا فريدًا للتحدى و الطموح، يرى أن حفظه للقرآن الكريم على مدار 15 عامًا هو تقصير منه، وكان لابد أن يجيد حفظه فى فترة أقل من ذلك، فالإعاقة ليست عذرًا يتيح لصاحبه أن يتخلف أو يتأخر عن حفظ القرآن و تحصيل العلوم المختلفة.


قال الشيخ محمد على أحمد على 30 عامًا " محفظ قرآن كريم"، ختمت القرآن كاملًا بعد فترة من الحفظ استمرت 15 عامًا، وبعدما تمكنت من الحفظ بدأت فى تعلم و إجادة القراءات، و وفقنى الله لإجادة حفص و الفيل، وحاليًا فى ابن كثير، و كنت حريص على تعلم القرآن و اعتبر نفسى تأخرت كثيرًا فى الحفظ، وخلال فترة تعليمى و حفظى للقرآن الكريم، كنت أتولى التحفيظ  للأطفال ولمن هم أصغر منى سنًا.

و تابع على، علمنى شيخى أن أٌحفظ و أُحفظ القرآن الكريم فى نفس الوقت وهو ما أحاول تعليمه و غرسه فى الأجيال الحالية التى أتولى تحفظيها، حتى ينتفع الجميع بالعلم، و تطبيقا لقول النبى صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

و أشار على، إلى أن الإعاقة شىء من عند ربنا و لم توقفه عن التعايش فى الحياة مع الآخرين، ولا يمكن أن تكون سببًا لأن يستسلم الإنسان لها و يظل حبيس منزله و إعاقته، و أن التحجج بالإعاقة هو كسل و ضعف فى الهمة.


و طالب على، بعودة الكتاتيب مرة أخرى لتحفيظ كتاب الله تعالى للأجيال الجديدة، معتبرًا إياها بأنها الوسيلة الأفضل لتعليم القرآن الكريم.


كما أثنى الشيخ محمد على، على تبرع أصحاب الدار، بمنزلهم و تحويله إلى مقر لتحفيظ القرآن الكريم، لحين توفير مكان دائم كمقر لتحفيظ القرآن، لافتًا إلى أن الكتاب تم تجهيزه بالجهود الذاتية من أبناء كوم بلال وتعمل تحت إشراف رسمى.

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مطالبًا بعودة الكتاتيب.. محفظ قرآن يتحدى الإعاقة بحفظ القرآن الكريم
مطالبًا بعودة الكتاتيب.. محفظ قرآن يتحدى الإعاقة بحفظ القرآن الكريم
مطالبًا بعودة الكتاتيب.. محفظ قرآن يتحدى الإعاقة بحفظ القرآن الكريم
مطالبًا بعودة الكتاتيب.. محفظ قرآن يتحدى الإعاقة بحفظ القرآن الكريم
مطالبًا بعودة الكتاتيب.. محفظ قرآن يتحدى الإعاقة بحفظ القرآن الكريم
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