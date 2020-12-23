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فن

إليسا: نستعد جميعا لاحتفالات أعياد الميلاد ولن ننسى أهالي الشهداء

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:21 م
صدى البلد
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منار نور
احتفلت الفنانة إليسا بعيد الميلاد، عبر حسابها الشخصي على "تويتر".
 

وكتبت إليسا: "نحن جميعًا نستعد لعيد الميلاد غدًا ولكن لا يسعني إلا التفكير في عدم قدرة الجميع على الاحتفال هذا العام".


وأضافت: "أهالي الشهداء الذين فقدوا بيوتهم ومستقبلهم ادعو لهم".


وتنظم الكنائس الكاثوليكية، قداسا أو اثنين على حسب اختيار الإيبارشية كإجراء احترازي لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، حيث بدأت كنائس كاثوليكية فى التجهيز للاحتفال بعيد الميلاد المجيد بقداسين، وليس قداسا واحدا كما هو المعتاد فى كل عام، بسبب مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، ومن ضمن الكنائس التى أعلنت قداسين كنيسة القديسة لوتيشا بأبو قير فى الإسكندرية، حيث أعلنت أن قداس عيد الميلاد سيكون 24 ديسمبر 7 مساء، وقداس آخر يوم الأربعاء 6 يناير للاحتفال بعيد الميلاد، وقداس يوم الخميس 31 ديسمبر للاحتفال برأس السنة 7 مساء.


ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، صلاة قداس عيد الميلاد بكاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر، أما كنيسة الروم الكاثوليك، فأعلنت عن إقامة قداسين لعيد الميلاد المجيد إحداهما صباح يوم 24 ديسمبر الجاري، والآخر مساء اليوم ذاته.


وتحتفل الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية، يوم الخميس بعيد الميلاد، حيث يترأس القداس المطران كريكور اوغسطينوس كوسا أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، في كنيسة القدّيسة تريزا الطفل يسوع للأرمن الكاثوليك

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