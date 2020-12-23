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فن

يارا تحضر مفاجأة لجمهورها ليلة عيد الميلاد 25 ديسمبر

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:26 م
يارا
يارا
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ندى فكرى
نشرت المطربة يارا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت يارا على الصورة قائلة: "بكلّ مناسبة حلوة بطلّ عليكم لنتواصل ونحتفل سوا...ولنودّع هالسنة ونعيّد بعض رح طلّ عليكم بلايف على الإنستغرام نهار الجمعة ٢٥ ديسمبر يوم "عيد الميلاد" الساعة ١٠ بتوقيت #دبي وتطلعوا معي لنعيّد بهاليوم المُميّز اللي كمان رح إعلن فيه عن مفاجأة كتير كبيرة ومهمّة بهالليلة😍❤️🤗 يلااااا مين قال انا".

وجاءت التعليقات على الفيديو قائلة:
-كتيير حمستينا 
-شوو هي المفاجأة 
-كتييير اشتقنالك يارا 

يذكر أن أعلنت الفنانة يارا على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" عن أسباب تأجيل حفلها الغنائي الذي كان من المقرر أن يكون أونلاين.

السبب الحقيقي هو سرعة الإنترنت وليس كما اعتقد البعض أنها أصيبت بفيروس كورونا وهذا ظهر من خلال تعليقاتهم ولكن سرعان ما ظهرت يارا وقررت أن تشارك جمهورها بشيء آخر، وهو طرح الأسئلة عليهم للتواصل معهم.

يارا قدمت أغنية جديدة بعنوان "خليك بالبيت" لمطالبة الجمهور بالبقاء في المنزل للحفاظ على سلامتهم، من كلمات وألحان طارق أبو جودة.
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