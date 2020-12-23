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أخبار العالم

الحكومة اليمنية الجديدة : نؤيد تصنيف جماعة الحوثي كتنظيم إرهابي

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:07 م
الحكومة اليمنية الجديدة
الحكومة اليمنية الجديدة تكشف موقفها من خطوة تصنيف حزب الله ج
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قسم الخارجي
أعرب وزير الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية الجديدة، محمد عيضة شبيبة، اليوم الأربعاء، عن ترحيب الحكومة اليمنية بأي خطوات دولية من أجل الضغط على جماعة الحوثيين بما في ذلك تصنيفهم كحركة إرهابية.

وقال شبيبة في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "تجربة المجتمع الدولي مع ميليشيا الحوثيين أكدت مرارًا للكثير من المراقبين والمهتمين عدم جدية الحوثيين في الذهاب نحو أي حل سياسي وربما أن المجتمع الدولي بدأ يضيق ذرعًا بهذا التعنت الحوثي والذي أضر كثيرًا بحالة الاستقرار في المنطقة وطُرق الملاحة الدولية وأثر تأثيرًا بالغًا في حياة المواطن اليمني".

وتابع الوزير "أما نحن في اليمن حكومة وشعبًا لا شك عندنا في أن مليشيات الحوثي مليشيات إرهابية مرتكزة على مشروع عنصري، دمرت وأفسدت وقتلت من يخالفها ولو حتى في وجهة النظر وخرجت على الدولة والمجتمع والإرادة الشعبية بالسلاح لذلك فمن الطبيعي أن نؤيد أي خطوة دولية للضغط على هذه الميليشيا والتي من أقلها توصيفها وتصنفيها حركة إرهابية عنصرية".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن فرض عقوبات على 5 مسؤولين في ميليشيا الحوثي.

وذكرت وزارة الخزانة، أن العقوبات جاءت بسبب تورط الـ 5 مسؤولين في تعذيب النساء والأطفال.

وكانت الولايات المتحدة فرضت في وقت سابق عقوبات على مسؤول بالحرس الثوري الإيراني أرسلته طهران إلى العاصمة اليمنية صنعاء للعمل كضابط ارتباط مع مليشيات الحوثي الإرهابية.
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