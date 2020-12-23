مشهد مروع.. انفجار مبنى مؤسسة الغاز والكهرباء في بالتيمور

نقل ما لا يقل عن 21 شخصًا إلى مستشفيات المنطقة بعد الإبلاغ عن انفجار في مبنى بالتيمور للغاز والكهرباء في وسط مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية، اليوم الأربعاء.





ويقول شهود العيان إنهم سمعوا وشعروا بانفجار كبير قبل الساعة 8:30 صباحًا (بتوقيت واشنطن) بقليل، ثم رأوا سقالات تسقط من المبنى الواقع في شارع 100 في شارع ويست فاييت.





وتقول إطفاء بالتيمور إن من بين المصابين الذين تم نقلهم، أصيب 10 بإصابات خطيرة، وتسعة في حالة خطيرة وواحد في حالة خطيرة. هناك أيضًا انهيار جزئي في سقف المبنى. وقالت شركة BGE إنهم لا يعتقدون أن الانفجار متعلق بالغاز.





تُرك عاملان، كانا ينظفان نوافذ المبنى، متشبثين بالسقالات المتبقية على جانب شارع ليكسينجتون من المبنى لمدة 30 دقيقة تقريبًا.





تم إنقاذهم في وقت لاحق من قبل فريق العمليات الخاصة في إدارة الإطفاء ، الذي كسر نافذة في الطابق 10 و 11 وسحب الرجال من خلالها. تم انقاذ اجمالى 23 شخصا من المبنى.





ويعمل رجال الإطفاء حاليًا من طابق إلى آخر لتطهير المبنى والتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين بالداخل. بينما ورد أن معظم المبنى كان فارغًا بسبب الأعياد القادمة والوباء.





وقالت BGE إن أعمال البناء جارية على نظام مناولة الهواء والغلاية في المبنى ومن المحتمل أن يكون ذلك قد تسبب في وقوع الحادث.



