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أخبار العالم

يصدر أغاني منخفضة.. اكتشاف أكبر حيوان على الأرض بسواحل عمان

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:23 م
حوت
حوت
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محمود نوفل
اكتشف فريق دولي من الباحثين مجموعة جديدة من الحيتان الزرقاء، على سواحل عمان، وفي بحر العرب، وفي غرب المحيط الهندي، وفق ما أعلنت عنه جمعية البيئة العمانية. 

وأوضحت الجمعية العمانية، في بيان لها، أنه تم تحليل تسجيلات أصوات الحوت من 3 مواقع في غرب المحيط الهندي، بقيادة الدكتور سالفاتور سيرشيو، مدير برنامج الحيتان التابع للصندوق الأفريقي للحفاظ على الأحياء المائية والعالم الزائر في "نيو إنجلاند أكواريوم" وفق ماذكرت صحيفة الانباء الكويتية .

وذكرت الجمعية في بيانها ان "سيرشيو سجل الصوت الجديد لأول مرة في 2017، خلال بحث ركز على حيتان أومورا في قناة موزمبيق قبالة مدغشقر، وتم تحليل الصوت ليعود إلى الحوت الأزرق، وأدرك فريق العلماء الذين يجمعون التسجيلات الصوتية، أنه لم يتم تصنيف هذا الصوت سابقا على ساحل عمان في بحر العرب وأثناء تحليل البيانات الصوتية العمانية، تعرف الفريق على نفس الأصوات غير العادية ومن المحتمل أن يكون صوت الحوت الأزرق الجديد ينتمي إلى مجموعة من الحيتان الزرقاء في غرب المحيط الهندي لم يتم التعرف إليها بعد.

وقال سيرشو: "لقد كانت فرصة فريدة من نوعها أن نعثر على نغمات الحوت في بياناتنا والتي لم يسبق حتى الآن تصنيفها على أنها تعود للحوت الأزرق النادر. فعلى مر السنين، تمت دراسة أصوات الحوت الأزرق على نطاق واسع على مستوى العالم، وبناء على ذلك، تم تحديد أماكن تواجدها في جميع أنحاء المحيط الهندي.

وتعد الحيتان الزرقاء أكبر الحيوانات التي عاشت على كوكب الأرض، وتتواجد في جميع المحيطات في العالم وتصدر جميع الحيتان الزرقاء أغان منخفضة التردد يمكن للعلماء والباحثين التعرف عليها من خلالها، حيث أن لكل مجموعة أغنيتها الفريدة الخاصة بها.
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