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رياضة

أليو ديانج: الفوز على سونيدب بداية طيبة.. ونسعى لتحقيق النجمة العاشرة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:34 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
عبر المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب فريق سونيدب بطل النيجر، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الفريق حقق بداية طيبة في مستهل مشواره للدفاع عن لقبه الإفريقي، وسعيه لحصد النجمة العاشرة، رغم الظروف التي أقيمت فيها المباراة.

وقال ديانج إن المنافس لم يكن قويًّا ولكن المباراة أقيمت في توقيت صعب وعلى ملعب أرضيته سيئة، وهو ما يجعل النتيجة مقبولة، مشيرًا إلى أن الهدف الذي سجله خلال المباراة كان نتيجة عمل جماعي من الفريق.

وعن منافسات الفريق المقبلة قال ديانج إن كل مباراة لها إعدادها وترتيبها الخاص بها، والأهلي يضم مجموعة مميزة من العناصر التي تعمل على تنفيذ فكر الجهاز الفني.

ووجه ديانج الشكر إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا أن الجميع يؤدي بقوة من أجل إسعادهم بالبطولات، متمنيًا استمرار دعمهم وتتويج الفريق بكل البطولات التي يشارك فيها خلال الفترة المقبلة.
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