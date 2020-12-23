وكيل صحة الدقهلية يتفقد الأماكن المناسبة لتجهيز نقاط التطعيم بلقاح كورونا

قام الدكتور سعد عبد اللطيف مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يرافقه اللواء عبد القادر النوري وكيل اول الوزارة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية بجولة بمدينتي ميت غمر والسنبلاوين تفقد خلالها الأماكن المناسبة لتقديم الخدمة والتى سيتم تجهيزها لتطعيم المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بلقاح فيروس كورونا المستجد .
جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة وفي اطار خطة الدولة لمجابهة فيروس كورونا .
وتم المرور على بعض النوادي الرياضية وغيرها والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية ومطابقتها لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومنع التكدس والتأمين الأمني والطبي بها والتأكد من توافر اماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتي اللقاح الاولى والثانية وأماكن حفظ الطعوم.
واشار وكيل الوزارة الى انه فور وصول اللقاح لمحافظة الدقهلية ستكون الاولوية في توزيعه للاطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات والمواطنين الأكثر عرضة للاصابة من مرضى الأمراض المزمنة ومرضى الفشل الكلوي وكبار السن.
و قامت إدارة الطب العلاجي بالتعاون مع إدارة التدريب بمديرية الصحة بالدقهلية بعقد دورات تدريبية لجميع الاطباء والكوادر الطبية المتعاملين مع حالات كوفيد 19 بكافة مستشفيات الدقهلية على البروتوكول الجديد للتعامل مع مرضى الكورونا ليتم تشخيص الحالات بشكل سريع مع تقديم العلاج المناسب حفاظا علي حياة المريض ويحول دون دخوله فى مضاعفات.
وأوضح وكيل وزارة الصحة ان برنامج التدريب يتم خلال ثلاثة أيام (يومان نظري ويوم عملي) ويشمل التدريب شرح كامل للبروتوكول الجديد للعلاج وكيفية التعامل مع مرضى الكورونا وكيفية تجنب العدوى بالفيروس مرة أخرى.
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