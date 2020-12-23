وكيل صحة الدقهلية يتفقد الأماكن المناسبة لتجهيز نقاط التطعيم بلقاح كورونا

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة وفي اطار خطة الدولة لمجابهة فيروس كورونا .

وتم المرور على بعض النوادي الرياضية وغيرها والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية ومطابقتها لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومنع التكدس والتأمين الأمني والطبي بها والتأكد من توافر اماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتي اللقاح الاولى والثانية وأماكن حفظ الطعوم.





واشار وكيل الوزارة الى انه فور وصول اللقاح لمحافظة الدقهلية ستكون الاولوية في توزيعه للاطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات والمواطنين الأكثر عرضة للاصابة من مرضى الأمراض المزمنة ومرضى الفشل الكلوي وكبار السن.