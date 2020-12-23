استجابة لـ صدى البلد.. الصحة توجه بعلاج وفاء في مستشفى هرمل للأورام

في استجابة سريعة من وزارة الصحة لموقع صدى البلد ومناشدتها علاج المواطنه وفاء صلاح، البالغة من العمر 19 عاما ، قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه في إطار اهتمام الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بسرعة الاستجابة للاستغاثات والحالات الإنسانية تواصل المكتب الإعلامي مع المواطن صلاح صالح محمد ، والد المريضة التى نشر موقع صدى البلد، حالتها تحت عنوان " أب يستغيث بوزارة الصحة: كل أمنيتى علاج ابنتى مريضة السرطان على نفقة الدولة.. صور".





وأضاف مجاهد أن المكتب حصل على التقارير الطبية الخاصة بحالتها وقام بعرضها على الدكتوره ريم عماد مدير مستشفي السلام هرمل و أوصى بنقلها للمستشفي.





ولفت مجاهد إلى أنه بعد عرض الحالة على الدكتوره ريم عماد مدير مستشفي السلام هرمل تم استقبال الحالة بالمستشفى الساعة التاسعة صباحا وتم مناظرة حالتها وجار عمل الفحوصات اللازمة لها وعمل اللازم طبيا.





وأكد مجاهد أن القيادة السياسية تشدد على سرعة الاستجابة للاستغاثات ومتابعة الحالات، كما أكد أنه يتم تقديم تقرير يومي بالحالات لوزيرة الصحة ومتابعتها.

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