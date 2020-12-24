الذهب يصعد مع هبوط الدولار بعد تهديد ترامب بعدم توقيع التحفيز

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم توقيع قانون الإغاثة من الجائحة مما أوقد شرارة انخفاض في الدولار.



وبحلول الساعة 12:50 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1% إلى 1860.81 دولار للأونصة في حين نزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3% لتسجل 1864.60 دولار للأونصة.



وارتفع المعدن حوالي 23% منذ بداية العام ويتجه لتحقيق أكبر مكاسبه السنوية منذ 2010 مع شروع البنوك المركزية والحكومات بأنحاء العالم في إجراءات تحفيز غير مسبوقة لتخفيف التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.



ويُستخدم الذهب أداة للتحوط من التضخم، الناجم عن زيادة التدفقات النقدية على الاقتصاد، ويستفيد من تدني أسعار الفائدة التي تقلص تكلفة فرصته.



ونزل مؤشر الدولار 0.2% مقابل العملات الرئيسية المنافسة بعد تهديد ترامب بعدم توقيع قانون التعافي، مما زاد من إغراء الذهب للمستثمرين غير الأمريكيين.



وارتفعت الفضة 0.8% إلى 25.31 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.5% مسجلا 1007.39 دولار وصعد البلاديوم 0.4% ليصل إلى 2322.52 دولار للأونصة.