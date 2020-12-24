انخفاض الأكسجين وسوء استخدام العقاقير.. اكتشف أسباب النوبة القلبية

يتعرض الكثير من الأشخاص للأزمة القلبية، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب أبرزها، سوء استخدام العقاقير.





وكشف موقع mediacl news today، عن أسباب خفية النوبة القلبية تتمثل فيما يلي.







السبب الأكثر شيوعًا للنوبة القلبية هو انسداد أحد الشرايين القريبة من القلب.





يمكن أن ينتج هذا عن مرض القلب التاجي، حيث تتجمع اللويحات، المكونة من الكوليسترول ومواد أخرى - في الشرايين، مما يؤدي إلى تضييقها.





بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إعاقة تدفق الدم.





تشمل الأسباب الأقل شيوعًا ما يلي:



سوء استخدام العقاقير، مثل الكوكايين، الذي يؤدي إلى تضيق الأوعية الدموية.



انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، على سبيل المثال بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون.





عوامل الخطر

كما أن AHA ملاحظة، يمكن التالية تزيد من خطر النوبة القلبية:

كبار السن

الجنس من الذكور

ارتفاع مستويات الكوليسترول

ضغط دم مرتفع

حالات صحية أخرى، مثل السمنة أو مرض السكري

اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المصنعة والدهون المضافة والسكريات والملح

مستويات نشاط منخفضة

العوامل الوراثية والتاريخ العائلي

التدخين

تناول كميات كبيرة من الكحول

مستويات عالية من التوتر

في كثير من الأحيان، تنجم النوبة القلبية عن مجموعة من العوامل.





بالإضافة إلى ذلك، أفاد تقرير جمعية القلب الأمريكية أن الأمريكيين السود، الأمريكيين اللاتينيين، الأمريكيين الأصليين، سكان هاواي الأصليين، وبعض الأمريكيين الآسيويين زادوا من مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والموت بأمراض القلب، مقارنة بنظرائهم البيض.





الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو لديهم تاريخ من أمراض القلب أو أمراض القلب والأوعية الدموية لديهم أيضًا مخاطر متزايدة للإصابة بنوبة قلبية.