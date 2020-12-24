مدير تعليم مطروح.. يتفقد مدرسة الضبعة النووية ويشيد بابتكار طلاب الإلكترونيات جهاز طباعة ثلاثي الأبعاد

تفقد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اليوم الخميس مدرسة الضبعة النووية بحضور المهندس نبيل نجيب مدير عام التعليم الفني و محمد عوض الله مدير المدرسة .





حيث تفقد فندق إقامة الطلاب بالمدرسة متابعا سير العمل في المطبخ أثناء إعداد وجبات الإفطار وتنفيذ الإجراءات الاحترازية المحكمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى التأكد من جودة وسلامة الوجبات الغذائية المقدمة للطلاب ومطابقتها للمواصفات القياسية الفنية .





وفي أجواء أسرية تناول سلامة الإفطار مع أبنائه من بعض طلاب المدرسة تبادل معهم أطراف الحديث حول جودة وكمية الوجبات الغذائية ومدي كفايتها لهم .





وأكد سلامة علي ضرورة التحلي بالجد والاجتهاد والصبر في طلب العلم لتحقيق طموحاتهم العلمية مؤكدًا أن مصر تعقد عليهم آمال كبيرة لأنهم يعدون ثروة علمية قومية لتحقيق النهضة العلمية المأمولة في المستقبل بسواعدهم القوية وعقولهم الواعية وقلوبهم العاشقة لوطننا الغالي مصر .





ونقل سلامة للطلاب تحيات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني مؤكدا أن الدولة تولي المدرسة النووية اهتماما كبيرا بتقديم كافة أوجه الدعم للطلاب في سبيل تخريج جيل وطني قادر علي تحمل المسئولية والمساهمة في الارتقاء بوطننا الغالي مصر لينضم لمصاف الدول المتقدمة.





كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح للفصول الدراسية والمعامل العلمية والإلكترونية وورش الميكانيكيا واللحام والكهرباء رصد خلالها تفعيل التدريبات العملية بالإضافة إلي شرح حصة إلكترونيات تابع خلالها تطوير طلاب القسم لجهاز طباعة ثلاثي الأبعاد بالإضافة لرصد الإجراءات العملية الخاصة بمشروع رأس المال في ورشة اللحام بإشراف معلمي قسم الميكانيكا ومشاركة الطلاب مشيدا بالجهود المبذولة.





وفي ختام زيارته المفاجئة عقد وكيل الوزارة اجتماعًا مع مسئولي المدرسة النووية أوضح خلالها عدة ملاحظات بشأن تحسين مستوي نظافة المدرسة وفندق الإقامة وتجهيز المعامل قبل بداية الحصص الدراسية والعملية بوقت كاف وتفعيل الأنشطة المدرسية وتكريم الطلاب المتميزين فيها .







