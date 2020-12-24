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رياضة

المقاولون العرب ينعى رئيس نادي الزمالك: ألهم الله أسرته الكريمة الصبر والسلوان

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:33 م
أحمد البكري
أحمد البكري
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ملك موسى
نعى مجلس إدارة نادي المقاولون العرب وفاة المستشار أحمد البكري الذي وافته المنية صباح اليوم، الخميس، بأحد المستشفيات متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.


وقال نادي المقاولون العرب في بيان رسمي: "مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، وأعضاء مجلس الإدارة وقطاعات النادي الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، الذي وافته المنية، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان و«إنا لله وإنا إليه راجعون».


وتوفى صباح اليوم، الخميس، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، بعد صراع مع فيروس كورونا.


وكان المستشار البكري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، دخل العناية المركزة أكثر من مرة للعلاج من فيروس كورونا بمستشفى العزل بالعجوزة.


وتولى البكري رئاسة الزمالك بقرار من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عقب قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور، بعد إحالة المخالفات المالية التي رصدها تقرير لجان التفتيش لنيابة الأموال العامة.


وتولّت اللجنة القضائية المكلفة من ثلاثة مستشارين برئاسة أحمد البكري، وعضوية المستشار هشام إبراهيم، والمستشار محمد عطية، قبل أن يستقيل ويتم تعيين المستشار عماد عبد العزيز، بديلا له لأمور الإدارة فى الزمالك لحين انتهاء تحقيقات النيابة في مخالفات المجلس المنتخب أو انتهاء مدة مجلس الإدارة القانونية والدعوة لجمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد.
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