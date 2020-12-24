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برلمان

تعرف على أجندة حزب الوفد تحت قبة برلمان ٢٠٢١

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:08 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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ماجدة بدوي
أعلن النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب أنه تم إتخاذ قرار داخل حزب الوفد ، بالترشح للمرة الثانية على وكالة مجلس النواب.

وقال  " وهدان "  فى تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش الاحتفالية التى تقيمها الامانة العامة لمجلس النواب  برئاسة المستشار محمود فوزى لاستلام كارنيهات العضوية ، إن حزب الوفد الذى أمثله تحت القبة، يدخل هذه الدورة البرلمانية لبرلمان 2021 ، بأجندة تشريعية كبيرة  ، تهدف الى جذب الاستثمارات  وزيادة التنمية الاقتصادية ، وتخفيف المعاناة عن الشعب المصرى الذى يأمل الكثير من برلمان 2021.


وأضاف  " وهدان "  إننا سنواجه الظلم الواقع على ملاك المساكن القديمة بتعديل تشريعى بزيادة القيمة الايجارية ، وذلك إحترامًا لحكم المحكمة الدستورية العليا  فى هذا الشأن، أيضا ً سنقدم تعديلات على قانون العمل للتوازن بين حقوق صاحب العمل والعامل، وأيضا قانون الحيز العمرانى.

وقال إننا نرى فى حزب الوفد ضرورة إعادة النظر فى قانون الادارة المحلية الذى نظره المجلس السابق والذى حدثت عليه بعض التحفظات التى أرجأت الموافقة عليها، قائلًا إنه يجب فصل انتخابات المجالس المحلية ووضعها فى قانون خاص، بعيدًا عن الاداغرة المحلية، كما أننا نرى ضرورة تعديل القاغنون 119 الخاص بالبناء والذى وصفة بالقانون " الجامد "، مع إعادة تقييم عرض الشارع ، والارتفاعات ، وتقسيم  الجمهورية  الى  38 الى 40 محافظة حتى تكون هناك تنمية حقيقية. 

ووجه " وهدان " رسالة الى حزب مستقبل وطن "صاحب الأغلبية تحت القبة "بأن يراعى الأقلية فى الرأى والتمثيل،  خاصة وأن مفهوم الديمقراطية هو أن تحترم الأغلبية الأقلية.

ووجة " وهدان " الشكر الى الامانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزى الامين العام لمجلس النواب للتنظيم الجيد والرائع فى إستقبال النواب الجدد ،كما وجه تحية للنواب الجدد الفائزين بالانتخابات البرلمانية وثقة الشعب فيهم.
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