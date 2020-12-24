ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مايا دياب بفستان أحمر جريء: ميلاد مجيد وينعاد على الجميع

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:14 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الميداني

نشرت الفنانة مايا دياب صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

تظهر مايا دياب بفستان طويل أوف شولدر باللون الأحمر الجريء، تاركة خصلات شعرها الذهبية منسدلة علي كتفها، مع ميك أب جميل بالألوان الترابية يبرز ملامح وجهها.

 

وعلقت مايا دياب علي الصورة قائلة: "ميلاد مجيد وينعاد على الجميع".

 

وكانت قد أعلنت النجمة اللبنانية مايا دياب عن صدور أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "دوب" اليوم، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وشاركت مايا دياب الصورة الرسمية للأغنية، مرتدية توب شتويا أنيقا مكشوف الكتف والساق، أما من الناحية الجمالية، بدت بخصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

 

يذكر أن آخر أعمال مايا دياب، مسرحية "لوكاندة الأوباش" وتدور أحداثها في إطار كوميدي.

 

شارك في بطولة المسرحية مجموعة كبيرة من الفنانين منهم حسن الرداد وماجد المصري وحمدي الميرغني وأوس أوس وإنجي علي وأشرف زكي، وعرضت المسرحية خلال فعاليات موسم الرياض.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مايا دياب بإطلالة جذابة على البحر.. صور

مايا دياب تخطف الأنظار على حمام السباحة.. شاهد

مايا دياب بإطلالة مثيرة للجدل رفقة كلبها.. شاهد

مايا دياب فى إطلالة جذابة بـ المايوه على البحر.. صور

بـ الأبيض.. مايا دياب تختطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد

بـ ماكياج مختلف.. مايا دياب تستعرض جمالها على إنستجرام

ترشيحاتنا

وصول جثمان رئيس نادي الزمالك إلى مسجد الشرطة.. فيديو

الصحة: بروتوكول علاج فيروس كورونا مصري 100%

محمد صلاح في المركز الثامن.. الجارديان تعلن قائمة أفضل 100 لاعب في العالم لعام 2020

انفراد.. الزمالك يدرس تخليد ذكرى شهداء استاد الدفاع الجوي بهذا الإجراء

تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياة رئيس الزمالك قبل وفاته بكورونا

بعد شائعات ارتباطها بطارق العريان.. 10 صور لـ نيكول سعفان تثير الجدل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد احتفالها بعيد ميلاد زوجها .. شاهد أجمل إطلالات كندة علوش

تعرف على سعر و مواصفات فورد ايكو سبورت 2021 | صور

بعد صورته الأخيرة وتعليقها القوي.. صور جمعت بين أصالة وطارق العريان قبل الطلاق