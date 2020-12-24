ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الفيوم: إغلاق جميع قاعات الأفراح ودور المناسبات اعتبارا من الغد

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:40 م
محافظ الفيوم: إغلاق
محافظ الفيوم: إغلاق جميع قاعات الأفراح ودور المناسبات
Advertisements
نبيل أبو السعود
أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قرارًا بغلق قاعات الأفراح ودور المناسبات بجميع أنواعها، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.    

ونص القرار الذى حمل رقم 532 لسنة 2020 على إغلاق قاعات الأفراح، ودور المناسبات بجميع أنواعها بنطاق المحافظة مع منع إقامة أي سرادقات وتجمعات لجميع المناسبات، وذلك اعتبارًا من صباح غدًا الجمعة الموافق 25/12/2020

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوصيات اللجنة العليا المشكلة بالقرار 140 لسنة 2020 الخاصة بوضع الخطط والآليات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على الصالح العام.‎


من جانب أخرنفت محافظة الفيوم، ما تردد بشأن إغلاق عدد من الخدمات العامة أو إغلاق قرية الحامولي التابعة لمركز يوسف الصديق، لانتشار فيروس كورونا المستجد.


وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أن المحافظة قامت باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بعد ظهور عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في القرية خلال الأسابيع الماضية.


وكان ذلك بإشراف مديرية الصحة بالفيوم وإدارة الطب الوقائي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان.


وفي النهاية، تناشد محافظة الفيوم، جميع المواطنين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة ‏في نشر الأخبار، وعدم الانسياق وراء الشائعات.


اقرأ أيضًا : محافظ الفيوم يبحث حل مشاكل المواطنين .


وفي سياق آخر، التقى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عددًا من الأهالي، للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم لإيجاد الحلول المناسبة لها.


كان ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، ومحمود هاشم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، ورفعت ضاوي، عضو مجلس النواب، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات.


وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ التقى بعددٍ من الشباب والسيدات الأولى بالرعاية، يرغبون في العمل وفتح مجالات للرزق تعينهم على مطالب الحياة.

محافظ الفيوم: إغلاق جميع قاعات الأفراح ودور المناسبات اعتبارا من الغد
محافظ الفيوم: إغلاق جميع قاعات الأفراح ودور المناسبات اعتبارا من الغد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ الفيوم لمدارس مركز سنورس

محافظ الفيوم يلتقي المواطنين لبحث شكواهم ويتفقد المركز التكنولوجي بمدينة طامية

محافظ الفيوم يلتقي المواطنين لبحث شكاواهم.. الانصاري يتفقد المركز التكنولوجي بـ طامية.. ويوجه المسئولين بإنهاء أعمال التكسية ببحر السرب

محافظ الفيوم وأمين القومي للطفولة والأمومة يفتتحان مدرسة شكشوك الابتدائية

محافظ الفيوم لأهالي أطسا: سنلبي كل طلباتكم ببناء مكتب بريد وإعادة بناء المدرسة

محافظ الفيوم يبحث مطالب المواطنين ويوجه بتوفير فرص عمل للشباب

ترشيحاتنا

ذنبها في رقبتك.. إعلامي يهاجم محافظ الغربية بسبب أسر مشردة في العراء

إخلاء سبيل طبيب الميكروباص وحجز القضية للحكم 21 يناير

تزامنا مع إزالة إعلانات مرتضى منصور.. عقوبة مخالفة قانون تنظيم الإعلانات وضوابطه

لا أستطيع أن أقف صامتًا أمام جرحك البليغ.. شقيق أصالة يدعمها بعد صورة طارق العريان

الخطيب على رأس وفد الأهلى فى جنازة رئيس نادي الزمالك.. وتأجيل اجتماع المجلس

عمره 7 أعوام فقط .. حكاية أصغر طيار في العالم .. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد هروبها لمدة 20 عامًا.. امرأة متهمة بـ7 جرائم قتل خلف القضبان.. تفاصيل

نشرة الصحة والمرأة.. أعراض سلاسة كورونا الجديدة.. صور أصالة وطارق العريان قبل الطلاق.. خطوات تزيين المنزل في الكريسماس.. علاقة تساقط الشعر بـ كورونا

طريقة علاج اليدين من آثار الفلفل الحار في المنزل