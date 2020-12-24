محافظ الفيوم: إغلاق جميع قاعات الأفراح ودور المناسبات اعتبارا من الغد

من جانب أخرنفت محافظة الفيوم، ما تردد بشأن إغلاق عدد من الخدمات العامة أو إغلاق قرية الحامولي التابعة لمركز يوسف الصديق، لانتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أن المحافظة قامت باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بعد ظهور عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في القرية خلال الأسابيع الماضية.
وكان ذلك بإشراف مديرية الصحة بالفيوم وإدارة الطب الوقائي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان.
وفي النهاية، تناشد محافظة الفيوم، جميع المواطنين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة في نشر الأخبار، وعدم الانسياق وراء الشائعات.
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وفي سياق آخر، التقى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عددًا من الأهالي، للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم لإيجاد الحلول المناسبة لها.
كان ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، ومحمود هاشم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، ورفعت ضاوي، عضو مجلس النواب، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات.
وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ التقى بعددٍ من الشباب والسيدات الأولى بالرعاية، يرغبون في العمل وفتح مجالات للرزق تعينهم على مطالب الحياة.