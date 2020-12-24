محافظ الفيوم: إغلاق جميع قاعات الأفراح ودور المناسبات اعتبارا من الغد

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قرارًا بغلق قاعات الأفراح ودور المناسبات بجميع أنواعها، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.





ونص القرار الذى حمل رقم 532 لسنة 2020 على إغلاق قاعات الأفراح، ودور المناسبات بجميع أنواعها بنطاق المحافظة مع منع إقامة أي سرادقات وتجمعات لجميع المناسبات، وذلك اعتبارًا من صباح غدًا الجمعة الموافق 25/12/2020





ويأتي ذلك تنفيذًا لتوصيات اللجنة العليا المشكلة بالقرار 140 لسنة 2020 الخاصة بوضع الخطط والآليات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على الصالح العام.‎







