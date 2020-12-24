أمين مستقبل وطن بالفيوم يرد على غلق بعض المنشآت بقريته لعدم تفشي كورونا

نفى النائب عبد القادر الجارحي عضو مجلس الشيوخ أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم ما أثير على صفحته بالتواصل الاجتماعى حول إيقاف بعض الخدمات العامة بقرية الحامولي التابعة لمركز يوسف الصديق، كإجراء احترازي لعدم تفشي فيروس كورونا بالقرية.





أكد الجارحي أن ما نشر علي صفحتها الخاصة كانت مجرد اقتراحات ومناقشات وليست قرارات خاصة بعد ظهور عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في القرية خلال الأسابيع الماضية مشيرا إلى أن ما تداولته بعض مواقع التواصل حول إغلاق بعض المنشآت العامة بقرية الحامولي كانت مجرد مقترحات فقط.





كما أكد الجارحى أنه تم التنسيق مع نواب الحزب بالمركز لمساعدة أهالينا بالقرية من خلال المساهمة في أعمال تعقيم وتطهير الوحدة المحلية لقرية الحامولي وكافة المؤسسات الحكومية وأماكن التجمعات وكل الأماكن الحيوية بالوحدة المحلية بالحامولي وتوفير كل ما يلزم لخدمة ورعاية أهالينا بالوحدة المحلية بالحامولي من اسطوانات اكسجين ومنظمات وأجهزة قياس الأكسجين وأجهزة قياس السكر وأجهزة قياس الضغط وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وتقديم الرعاية الغذائية اللازمة لأهالينا من المتضررين من الفيروس واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفظ الله مصر وحفظ الله أهالينا بقرية الحامولي.





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من جانب آخر نفت محافظة الفيوم، ما تردد بشأن إغلاق عدد من الخدمات العامة أو إغلاق قرية الحامولي التابعة لمركز يوسف الصديق، لانتشار فيروس كورونا المستجد.





وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أن المحافظة قامت باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بعد ظهور عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في القرية خلال الأسابيع الماضية.





وكان ذلك بإشراف مديرية الصحة بالفيوم وإدارة الطب الوقائي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان.





وفي النهاية، تناشد محافظة الفيوم، جميع المواطنين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة ‏في نشر الأخبار، وعدم الانسياق وراء الشائعات.





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وفي سياق آخر، التقى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عددًا من الأهالي، للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم لإيجاد الحلول المناسبة لها.





كان ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، ومحمود هاشم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، ورفعت ضاوي، عضو مجلس النواب، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات.





وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ التقى بعددٍ من الشباب والسيدات الأولى بالرعاية، يرغبون في العمل وفتح مجالات للرزق تعينهم على مطالب الحياة.





ووجه المحافظ بتوفير فرص عمل للشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص، فضلًا عن توفير مشروعات صغيرة للأسر الأولى بالرعاية من خلال إدارة التنمية بالديوان العام للمحافظة، ومبادرة مشروعك، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.