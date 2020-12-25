آخر فرصة لتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقديم لامتحانات الإعدادية .. غدا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن آخر موعد يمكن خلاله لطلاب الشهادة الاعدادية بجميع مدارس الجمهورية الرسمية والخاصة، تسجيل إستمارة التقدم للإمتحان الكترونيًا هو غد السبت الموافق 26/12/2020 .

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2020 /2021.





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ووفقًا لجدول الامتحانات المعلن تبدأ امتحانات الإعدادية بمحافظة القاهرة يوم السبت الموافق 30 يناير 2021، وتستمر حتى الخميس 4 فبراير 2021.





أما عن تفاصيل جدول امتحانات الإعدادية بالقاهرة فهو كالتالي :





السبت ٣٠ يناير ٢٠٢١ : اللغة العربية و الخط العربي والإملاء من ٩ صباحا ل ١١:٣٠ صباحا - التربية الدينية من ١٢ ظهرا حتى ١:٣٠ ظهرا





الأحد ٣١ يناير ٢٠٢١ : العلوم من ٩ صباحا ل ١١ صباحا





الاثنين ١ فبراير ٢٠٢١: الجبر والإحصاء من ٩ صباحا لـ ١١ صباحا - التربية الفنية من ١١:٣٠ ل ١:٣٠ ظهرا





الثلاثاء ٢ فبراير ٢٠٢١ : الهندسة من ٩ صباحا ل ١١ صباحا - الكمبيوتر ١١:٣٠ ل ١٢:٣٠ ظهرا





الاربعاء ٣ فبراير ٢٠٢١ : اللغة الاجنبية من ٩ صباحا ل ١١ صباحا





الخميس ٤ فبراير ٢٠٢١ : الدراسات الاجتماعية من ٩ صباحا ل ١١ صباحا





و تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن رابط استعلام كود الطالب للشهادة الاعدادية





وقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يمكن لطلاب الشهادة الاعدادية الوصول إلى رابط استعلام كود الطالب للشهادة الاعدادية ، عن طريق الدخول على https://studea.emis.gov.eg/



