جامعة عين شمس: قبول جميع الأعذار الطبية في حالة عدوى كورونا.. إجراءات احترازية مشددة لمحاصرة الفيروس.. واختبارات إلكترونية.. والامتحانات على 4 فترات

علوم عين شمس : نقبل كافة الأعذار الطبية في حالة عدوى كورونا بين الطلاب أثناء الاختبارات

إجراءات احترازية مشددة .. زراعة عين شمس : يتم أداء العملية الامتحانية على أربع فترات بدلًا من اثنتين

حقوق عين شمس : تبدأ الاختبارات 9 يناير بالكلية

بعد زيادة أعداد الإصابات ومطالبة الطلاب بوقف الدراسة يرصد موقع صدى البلد أستعدادات كليات جامعة عين شمس لبدء الإختبارات وشكل الإختبارات والاجراءات الأحترازية المتخذة للحفاظ علي صحة الطلاب والحد من إنتشار العدوي بينهم والإجراءات المتخدة لإستكمال العملية الدراسية :

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أكد الدكتور " محمد رجاء " عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس ، أن أداء الطلاب للإختبرات العملية تسير بشكل إيجابي وذلك بإجراء كافة التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا والحد من إنتشار العدوي بينهم والتي تتمثل في إرتداء الكمامات والحفاظ علي التباعد الإجتماعي بين الطلاب والتعقيم المستمر.

وأوضح " رجاء " في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد " أن كلية العلوم هى الاولي التي لديها أكتفاء ذاتى من المطهرات والأدوات الطبية، كما أن لديها برتكولات تعاون مع كافة كليات الجامعة بتصدير تلك المواد ، مشيرًا الى أن الكلية تتقبل كافة الأعذار الطبية المقدمة اليها بعد عرضها علي اللجنة الطبية المتخصصة

وشدد عميد علوم عين شمس علي عدم حضور الطالب في حالة شعورة باى أعراض للمرض وعليه التوجة الي المستشفيات المتخصصة للطلاب لتلقي العلاج المناسب والتواصل مع إدارة الكلية عبر الأرقام المتخصصة لتاجيل الإمتحان لموعد أخر بعد شفاء الطالب

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وفي هذا السياق أكد الدكتور " احمد جلال "عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس ، أن العملية الدراسية تستمر بشكل إيجابي من داخل الحرم الجامعي حتي نهاية شهر ديسمبر بنسبة حضور 50 % من عدد الطالب وذلك بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا للحفاظ علي صحة الطلاب والحد من إنتشار العدوي بينهم ، مشيرًا الى أن النسبة الأخرى من داخل المنازل عبر المنصات الإلكترونية بعد رفع كافة المقررات الدراسية

وأوضح " جلال " خلال تصريحاتة لموقع " صدى البلد " أن الإختبارات العملية تبدأ الأسبوع الأول من شهر يناير ، لافتًا الى أنه تم تقسيم الإمتحانات علي اربعة فترات لاول مرة داخل الكلية للحفاظ علي التباعد الإجتماعي وتقليل أعداد الطلاب داخل قاعات الإختبارات

وشدد عميد كلية الزراعة علي أن إرتداء الكمامات الطبية أثناء تواجد الطلاب داخل الحرم الجامعي أمر إجبارى وعلي من يخالف يعرض للمسالة القانونية كما اوضح المجلس الأعلي الى الجامعات لشئؤن التعليم والطلاب ، منوهًا علي أنة عدد الطلاب في القاعات والمعامل أثناء الإختبارات بنسبة 25 % من العدد الطبيعي

وعلي هذا الصعيد قال الدكتور " محمد صافي " وكيل شئؤت التعليم والطلاب بكلية الحقوق جامعة عين شمس ، أنه نظرًا لزيادة أعداد الإصابة تم رفع كافة المقررات الدراسية بالمنصات الإلكترونية والعمل علي الدراسة من داخل المنازل حتي نهاية شهر ديسمبر وذلك حفاظا علي الطلاب واستعدادًا لبدء إختبارات الفصل الدراسي الأول

وأوضح " صافي " خلال تصريحاتة لموقع " صدي البلد " أن الإختبارات النظرية بالكلية تبدء 9 يناير 2021 وذلك وسط إجراءات إحترازية مشددة والمعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية للحفاظ علي صحة الطلاب والحد من إتنتشار العدوي بينهم

وأكد وكئل شئؤن حقوق عين شمس علي أنه تم الاعتماد علي الاختبارات "البابل شيت " نظرًا لتسهيل أداء الامتحانات على الطلاب وتسهيل التصحيح علي المصححين وتطبيق نظام العزل الصحي للورق

والجدير بالذكر أنه قد أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الإعلامي بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات سابقة له ، أنه حتى الآن لم تغير الوزارة شكل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، موضحا أنه لا نية لدى الوزارة لاستبدال الامتحانات بأبحاث لأي من الفرق.

وأضاف "عبد الغفار"، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن الامتحانات ستكون إما بالحضور للجامعة أو إلكترونية، مشيرا إلى أن الجامعات تتبع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب.

وكان قد أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا نية لتأجيل امتحانات الفصل الدراسى الأول أو استبدالها بأبحاث، مشيرا إلى أنه تم تحديد موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول وفق الخريطة الزمنية المعلنة من قبل الوزارة للعام الدراسي 2020 /2021.

وأضاف "المصدر" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد "، أن كل جامعة ستضع جدول الامتحان الخاص بها بشكل مستقل وآليات اجراؤها وفق منظومة التعليم الهجين، حيث يتم اجراء الامتحانات في الفترة من 23 يناير 2021 وحتى 2 فبراير.

وكان قد أقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/2021، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021.

وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6/2/2021 حتى يوم الخميس 18/2/2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 20/2/2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10/6/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهرى، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وارؤساء الجامعات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وكان قد ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم، الأحد، الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بحضور د. ياسر رفعت، نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، ود. محمد أيمن عاشور، نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. محمد عامر، المدير التنفيذي للصندوق، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير أن مصر تمتلك مبتكرين ونوابغ في الكثير من المجالات، مشيرا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالابتكار والاختراع، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ والذي أعلن عنه فى الاحتفال بعيد العلم عام 2017 ثم صدر القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء الصندوق. وأضاف د. خالد عبد الغفار أن الصندوق يهدف إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ومشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاع الخاص والأهلي على القيام بذلك.