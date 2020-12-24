الرفاعى رئيسا لاتحاد طلاب جامعة بنها ..صور



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية ومدير قصر ثقافة بنها والدكتور فضل الديب وكيل الكلية لشئون الدراسات والبحوث والدكتور هاني شحتة إبراهيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة غادة شاكر عبد الفتاح وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور معروف أحمد رئيس قسم التربية الفنية بالكلية وأعضاء هيئة التدريس بالقسم والطلاب.



وتفقد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب معروضات المعرض الذى أقيم تحت إشراف الدكتورة إنجي صابر درويش أستاذ اشغال المعادن والحلى المساعد والدكتورة سارة نبيل مدرس اشغال المعادن والحلى وضم حوالي 150 منتج فني من المشغولات المعدنية عبارة عن وحدات إضاءة ومعلقات حائطية حيث تنوع الخامات من مسطحات من النحاس الاحمر والاسلاك المعدنية المعزولة بألوانها المختلفة وأساليب التشكيل المتعددة والجمع بين أكثر من أسلوب تشكيلي كالطرق والقطع والحني والنسج كمنتجات تتسم بالقيم الجمالية والنفعية.



وقال السعيد إن اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية الدكتور محمد منصور وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور أحمد نجيب مدير مركز إعداد القادة والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب بالجامعة وعدد 2 من الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية غير المرشحين.وأشار رئيس جامعة بنها إلى أنه تم تشكيل لجان فرعية بكليات الجامعة للمتابعة والإشراف على الانتخابات وتذليل العقبات تضم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعددًا من أعضاء هيئة التدريس ورعاية الشباب وعدد من الطلاب غير المرشحين.وكان الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب قد افتتح معرض ( نغمات نورانية ) "رؤية تشكيلية لوحدة الإضاءة المعدنية "والذي نظمته كلية التربية النوعية وأقيم بقصر ثقافة بنها برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها.