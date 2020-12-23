ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يعتمدان التصميمات الابتدائية لمشروع المستشفى التخصصى الجديد.. صور

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:42 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
Advertisements
إبراهيم الهوارى
وقع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والمهندس هانى ضاحى رئيس مجلس إدارة شركة وادى النيل ووزير النقل الأسبق اعتماد التصميمات الابتدائية لمشروع مستشفى بنها التخصصي الجديد.
جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب والدكتور جمال سوسه المشرف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقيادات المستشفى الجامعى وأعضاء مجلس ادارة شركة وادى النيل.
واستمع محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها إلى شرح من شركة وادى النيل حول مراحل تنفيذ مشروع المستشفى والرسومات والتصميمات و التخصصات والخدمات الطبية التى سوف يقدمها للمواطنين.
وقال اللواء الهجان أن مشروع إنشاء مستشفى جامعة بنها التخصصى الجديد يعد مثالا للتنسيق والتوافق بين الجامعة والمحافظة لخدمة أهالي القليوبية والمحافظات المجاورة.
وأعرب " الهجان " عن سعادته بتوقيع التصميمات الابتدائية للمشروع الذي يعد أحد المشروعات الهامة الجاري انشاؤها على أرض القليوبية حيث يعد إضافة جديدة للمنظومة الصحية داخل المحافظة.
واشار محافظ القليوبية الى أن المحافظة كان لها نصيب كبير فى المشروع القومى لتطوير 31 مستشفى على مستوى الجمهورية، حيث يجرى حاليا تطوير 5 مستشفيات مركزية وذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بصحة المواطنين مؤكدا أن هذه المشروعات بدأت تأتى بثمارها خلال الفترة الماضية لخدمة أهالى المحافظة.
من جانبه اكد الدكتور جمال السعيد أن مشروع إنشاء المستشفى التخصصي يعد إنجازًا طبيًا، ونقلة نوعية للخدمة الطبية المقدمة لمواطني محافظة القليوبية ومحافظات الدلتا ، مشيرا الى اليوم هو يوم هام في تاريخ الجامعة حيث يتم اعتماد الرسومات الابتدائية للمشروع
وقال " السعيد " أن مشروع المستشفى التخصصي الجامعي الجديد حلم طال انتظاره للجامعة ولكل أبناء محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة ، مؤكدا ان ادارة الجامعة كانت حريصة قبل نهاية ٢٠٢٠ باعتماد تصميمات المشروع الابتدائية تزامنا مع احتفالات جامعة بنها علي مرور ١٥ عاما وانفصالها عن جامعة الزقازيق
وأضاف " السعيد " ان رؤية الجامعة هى إقامة صرح طبى متميز فى قلب مدينة بنها يخدم أهالى المحافظة ويخفف العبء على المستشفى الجامعى والتى مرت بمراحل تطوير كبيرة خلال الفترات الماضية دون أي توقف أو تأثير للخدمة الصحية للمرضى والمترددين علي المستشفيات الجامعية.
وقال الدكتور عادل عدوى وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة التوجيه والإشراف والمتابعة على تنفيذ وتجهيز المشروع أن مشروع إنشاء المستشفى التخصصي الجامعي الجديد يتطلب مخططا استراتيجيا عاما وفقا لاحتياجات محافظة القليوبية ، مشيرا الى أن المشروع يعد إنجازًا طبيًا وداعما للخدمة الصحية والتعليمية بجامعة بنها
فيما أكد المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل، التزام الشركة بما جرى الاتفاق عليه وتنفيذ المشروع طبقا للأكواد العالمية فى مجال إنشاء المستشفيات الجامعية وبأعلى جودة ، مشيرا إلى أن مشروع المستشفى الجديد يعد أحد المشروعات العملاقة التي تتطلب تضافر جميع الجهود لتمويل هذا الصرح الطبي الهام
وقال " ضاحي " أن شركة وادي النيل كان لها دورا إيجابيا في معاونة وزارة الصحة في تأهيل وتطوير أكثر من ٢٥ مستشفي و١٢٠ وحدة صحية علي مستوى المحافظات وذلك ثقة من الدولة في أداء الشركة للمشروعات الصحية
من جانبه أضاف الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسى للجامعة أن مستشفى جامعة بنها التخصصي الجديد يقام بإجمالي مسطحات بنائية حوالي 64115 م2، وهي عبارة عن 2 بدروم وأرضي و7 متكرر ويضم كافة التخصصات الطبية مشيرا الى انه تم مراعاة المواصفات الخاصة بالمشروع طبقا للأكواد الملزمة والاحتياجات التى حددتها اللجنة المشكلة من رئيس الجامعة وعميد كلية الطب وقيادات المستشفى الجامعى واعضاء هيئة التدريس بالكلية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فى جولة استمرت 7 ساعات.. محافظ القليوبية: تطوير 5 مستشفيات بـ 1.5 مليار جنيه.. وانتظروا طفرة فى قطاع الصحة.. شاهد

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان قاعة الدكتور حسام العطار أول مؤسس ورئيس للجامعة.. صور

مجلس جامعة بنها يكرم عميد كلية الهندسة

مجلس جامعة بنها يكرم عميد كلية الطب البيطرى ..صور

أبرزها أقسام الكلى والحضانات والعناية والأشعة.. أهم معلومات عن تفاصيل تطوير مستشفى "الغلابة" ببنها الجامعى..صور

جامعة بنها تحصل على المركز الثاني في بطولة الجامعات لرفع الأثقال ..صور

ترشيحاتنا

أعراض خطيرة تسببها السلالة الجديدة من فيروس كورونا.. لن تتوقعها

رئيس الوزراء يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. ولا احتفالات في رأس السنة

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

مطار أبوظبي يخفف القيود المفروضة على دخول المسافرين بدءا من الغد

وفاة رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

إيني: كشف بترولي جديد بالصحراء الغربية في مصر بإنتاج 10000 برميل يوميا

Advertisements

وزير الأوقاف: غلق المسجد من صلاحية مديري المديريات حال عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

وزيرة الصحة تحذر المواطنين: إصابات ووفيات كورونا تتصاعد.. وكلكم مسئول

رئيس الوزراء يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. ولا احتفالات في رأس السنة

شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن عن منخفض جوي يضرب البلاد غدا

أكلت ضفادع وعندى 50 مطعما.. أبرز التصريحات المثيرة للجدل لـ محيى إسماعيل فى صاحبة السعادة

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

خبر سار لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

لا احتفالات في رأس السنة.. رئيس الوزراء: تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

الأعلى منذ بداية الجائحة.. الصحة العالمية تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا الأسبوعية

سيشفى الملايين.. تنبؤات بنهاية معاناة مرضى السرطان فى2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشبه بنك الحظ.. لعبة فيروس كورونا تغزو ألمانيا.. ما القصة؟ شاهد

نقص المناعة يهدد مواليد هذا البرج.. «الثور» احذر مشاكل في الهضم.. توقعات الأبراج الصحية 2021

كندة علوش مع زوجها عمرو يوسف في صور رومانسية: أحسن رجال بالعالم