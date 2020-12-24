بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وجامعة الدلتا التكنولوجية.. صور

وقع الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والدكتور علوي عيسي الخولي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين بحضور الدكتور جمال سوسه المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وقال الدكتور علوي الخولى أن جامعة الدلتا التكنولوجية هى إحدي الجامعات التكنولوجية التي تهدف إلي تطوير التعليم التكنولوجي التطبيقي والتدريب بالتوازي مع مسار التعليم الأكاديمي وذلك من خلال البرامج التكنولوجية التي يتم تطبيقها بالكليات التابعه للجامعة.



وأضاف الخولى أن جامعة بنها تعد أحد الصروح العلمية والتكنولوجية وتساهم في نقل وتطبيق التكنولوجيا التي تخدم قطاعات الانتاج بهدف تطوير الانتاج المحلي وزيادة قدرته التنافسية والتصدي للمشاكل المجتمعية والعمل علي إيجاد حلول لها.



ومن ناحية أخري أشار الدكتور جمال سوسه أن البروتوكول يتضمن الاستفادة من الامكانيات العلمية والمادية المتوفرة لدي الجامعتين من مراكز بحثية ومعامل وورش إنتاجية وكوادر مؤهلة والتعاون في مجال التدريب التكنولوجي والبحوث والدراسات والتطبيقات والإستشارات العلمية

وقع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والمهندس هانى ضاحى رئيس مجلس إدارة شركة وادى النيل ووزير النقل الأسبق اعتماد التصميمات الابتدائية لمشروع مستشفى بنها التخصصي الجديد.



جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب والدكتور جمال سوسه المشرف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقيادات المستشفى الجامعى وأعضاء مجلس ادارة شركة وادى النيل.



واستمع محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها إلى شرح من شركة وادى النيل حول مراحل تنفيذ مشروع المستشفى والرسومات والتصميمات و التخصصات والخدمات الطبية التى سوف يقدمها للمواطنين.











وأعرب السعيد عن سعادته بالتعاون بين الجامعة وجامعة الدلتا التكنولوجية مؤكدًا على ضرورة تبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا المتطورة والتدريب والإستشارات العلمية والفنية وذلك في إطار التحول التكنولوجي المتسارع لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.وأكد رئيس جامعة بنها أن الجامعة تتبني رؤية مصر 2030 وهي مساهمة التعليم بشكل كبير في التحول الإجتماعي في مصر خلال السنوات القادمة ، مشيرا إلي أن الجامعة وضعت ثلاث أهداف محددة لتطوير الإمكانيات البشرية وهي تحسين نوعية نظام التعليم بما يتماشي مع النظم الدوليه ، توسيع الوصول إلي التعليم للجميع ، تحسين القدرة التنافسية للنظام ونتائج التعلم عبر مناطق ومجموعات السكان المختلفة.