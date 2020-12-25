وزير الأوقاف: الإيمان باليوم الآخر يجعل الإنسان بعيدا عن التشدد والإضرار بالوطن

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، خلال خطبة الجمعة اليوم، من مسجد أولاد دغيم بقرية سيدى عبد الرحمن بمدينة العلمين بمحافظة مطروح، أن الإيمان باليوم الآخر يسهم في استقامة سلوك الإنسان، فيجلعه صادقا في أقواله وأفعاله وأحواله، بعيدا عن كل صور الانحراف والتشدد والتعصب.









أضاف وزير الأوقاف خلال الخطبة بعنوان "الإيمان باليوم الآخر وأثره فى السلوك وعمارة الكون"، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والشيخ نصر الدين مفرح وزير الأوقاف السودانى، بالإضافة إلى رئيس مجمع الفقه الإسلامى بالسودان وأعضاء الوفد والأئمة السودانيين ان الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان اقترن الإيمان به بالإيمان بالله عز وجل في أكثر من موضوع.





وأشار أن للإيمان باليوم الآخر آثار عظيمة، لأن الإنسان سيحاسب أمام الله على أفعاله لذلك يجب ان يتم الإيمان باليوم الآخر ليسهم في استقامة سلوك الإنسان، محذرا بضرورة البعد عن كل ما يضر بالوطن ووضع الدولة كمرتبة أولى فى حياة كل شخص









كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قد افتتح ليوم الجمعة، مسجد أولا دغيم بقرية سيدى عبد الرحمن بمدينة العلمين في إطار احتفالات محافظة مطروح بالعيد القومى بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،وبحضور الشيخ نصر الدين مفرح وزير الأوقاف السودانى والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة









حيث أوضح الشيخ حسن عبد البصير مدير عام أوقاف مطروح أن المسجد يقع على مساحة ٦٠٠ متر مربع بالملحقات منها ٤٠٠ متر صحن المسجد ومصلي رجالى ٢٠٠،وتم تنفيذه من خلال وزارة الأوقاف بتكلفة ٣ ملايين جنيه.





من ناحية أخرى أظهرت بيانات حكومية، أن إجمالي عدد المساجد والزوايا في مصر بلغ نحو 137 ألفا و465 مسجدا وزاوية وذلك بنهاية العام المالي 2018/2019، موزعة بواقع 105 آلاف و841 مسجدا، و31 ألفا و624 زاوية.





ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ترتيب المحافظات الأكثر حيازة للمساجد والزوايا، وجاءت محافظة الشرقية في صدارة الترتيب بنحو 15 ألفا و537 مسجدا وزاوية، يليها محافظة البحيرة بواقع 12 ألفا و817 مسجدا وزاوية، ثم محافظة الجيزة بعدد 8 آلاف و930 مسجدا وزاوية، ومحافظة سوهاج بنحو 8 آلاف و665 مسجدا وزاوية، ومحافظة الدقهلية بعدد 8 آلاف و645 مسجدا وزاوية.



