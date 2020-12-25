وزير الأوقاف ينعى المستشار لاشين إبراهيم

نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ببالغ الحزن والأسى المرحوم باذن الله المستشار لاشين ابراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، سائلا الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ، وان يلهم أهله و ذويه ومحبيه الصبر والسلوان ، وأن يعوض الأسرة القضائية فيه خيرا ، وأن يجزيه خير الجزاء عما قدم في خدمة وطنه .

من ناحية أخرى، افتتح صباح اليوم الجمعة ٢٥ /١٢ / ٢٠٢٠م الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، ومعالي الشيخ / نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف بدولة السوادن الشقيقة، واللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح مسجد أولاد دغيم بقرية سيدي عبدالرحمن مركز العلمين بمحافظة مرسى مطروح.



