وزير الأوقاف ينعى المستشار لاشين إبراهيم

نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ببالغ الحزن والأسى المرحوم باذن الله المستشار لاشين ابراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، سائلا الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ، وان يلهم أهله و ذويه ومحبيه الصبر والسلوان ، وأن يعوض الأسرة القضائية فيه خيرا ، وأن يجزيه خير الجزاء عما قدم في خدمة وطنه .
من ناحية أخرى، افتتح صباح اليوم الجمعة ٢٥ /١٢ / ٢٠٢٠م الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، ومعالي الشيخ / نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف بدولة السوادن الشقيقة، واللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح مسجد أولاد دغيم بقرية سيدي عبدالرحمن مركز العلمين بمحافظة مرسى مطروح.
وأعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (60) مسجدًا اليوم الجمعة في (16) محافظة ، في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله مبنى ومعنى.