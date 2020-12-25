توفى اليوم بـ كورونا .. من هو المستشار لاشين إبراهيم؟

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة نائب رئيس محكمة النقض متاثرا باصابته بفيروس كورورنا.





تخرج المستشار لاشين من كلية الحقوق عام 1980، وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه وتدرج بالسلك القضائى حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العامة.





ثم انتقل للعمل بنيابة النقض وظل ابمحكمة النقض يتدرج فى مناصبها حتى 2010 حينما وافق المجلس الأعلى للقضاء على إعارته للعمل بدولة الكويت ليظل هناك لمدة 6 سنوات ليعود بعدها إلى مصر، وعاد منذ عامين ليباشر مهام عمله كنائب لرئيس محكمة النقض، حيث يرأس أحد الدوائر الجنائية بالنقض.





رشح مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبوالعلا، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ليترأس الهيئة الوطنية للانتخابات و صدر قرار جمهورى فى أكتوبر العام الماضى برقم 503 لسنة 2017 باختياره رئيسًا للهيئة الوطنية للانتخابات.





نعت الهيئة الوطنية للانتخابات،المستشار لاشين ابراهيم نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والذي وافته المنية صباح اليوم متأثرا باصابته بفيروس كورونا داعين المولي عز وجل ان يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



