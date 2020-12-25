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حوادث

النيابة الإدارية: لاشين إبراهيم رمز وقامة وطنية أفنى حياته في خدمة العدالة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:10 م
المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم
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جودت عيد
نعي المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية ومستشاري الهيئة، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الذي وافته المنية اليوم.

وأكدت النيابة الإدارية أن الفقيد كان رمزا من رموز العدالة المصرية  وقامة كبيرة من قاماتها، ممن افنوا حياتهم في خدمة الوطن.

واختتم البيان "داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بالرحمة ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان. صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية. 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة نائب رئيس محكمة النقض متاثرا باصابته بفيروس كورورنا.

تخرج المستشار لاشين من كلية الحقوق عام 1980، وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه وتدرج بالسلك القضائى حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العامة.

وانتقل للعمل بنيابة النقض وظل بمحكمة النقض يتدرج فى مناصبها حتى 2010 حينما وافق المجلس الأعلى للقضاء على إعارته للعمل بدولة الكويت ليظل هناك لمدة 6 سنوات ليعود بعدها إلى مصر، وعاد منذ عامين ليباشر مهام عمله كنائب لرئيس محكمة النقض، حيث يرأس أحد الدوائر الجنائية بالنقض.

ورشح مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبوالعلا، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ليترأس الهيئة الوطنية للانتخابات و صدر قرار جمهورى فى أكتوبر العام الماضى برقم 503 لسنة 2017 باختياره رئيسًا للهيئة الوطنية للانتخابات. 

ونعت الهيئة الوطنية للانتخابات،المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والذي وافته المنية صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا داعين المولي عز وجل ان يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
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