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رياضة

مران الزمالك.. تدريبات بدنية للاعبين تحت إشراف بيدرو

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:18 م
مران الزمالك صورة
مران الزمالك " صورة أرشيفية"
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منتصر الرفاعى - ملك موسي

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات بدنية قوية تحت إشراف جوزيه بيدرو  مدرب الأحمال بالفريق على هامش التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وخصص "بيدرو" حصة تدريبية للاعبين بالكرة وبدون الكرة، وذلك من أجل رفع الحالة البدنية للفريق قبل استئناف مباريات بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة في المباراة المقرر لها يوم 28 ديسمبر الجاري، في الجولة الثالثة للدوري العام.

يذكر أن الفريق بدأ منافساته في بطولة الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتعادل في الأسبوع الثاني مع بيراميدز بهدف لمثله.
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