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رياضة

مران الزمالك.. تقسيمة قوية بين اللاعبين استعدادا لسموحة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:25 م
مران الزمالك صورة
مران الزمالك " صورة أرشيفية"
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منتصر الرفاعى - ملك موسي

حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على إجراء تقسيمة من اللاعبين على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وشهدت التقسيمة منافسة قوية بين اللاعبين من أجل حجز مقعد بالتشكيلة الأساسية للفريق في المباريات المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة المقرر لها الإثنين المقبل الموافق 28 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري العام.

يذكر أن الزمالك قد بدأ مشواره في مسابقة الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتعادل في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لمثله.
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