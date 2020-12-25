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برلمان

قدمت التعازي للهيئة القضائية.. وزارة المجالس النيابية تنعي لاشين إبراهيم

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 04:07 م
المستشار لاشين إبراهيم،
المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
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فريدة محمد
نعى المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والموظفين والعاملين بالوزارة، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الذي وافته المنية، اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يشمله بعظيم عفوه وغفرانه، وأن يلهم الهيئة القضائية وأهله وذويه الصبر والسلوان.

المستشار لاشين إبراهيم من أبناء محافظة القليوبية، تخرج في كلية الحقوق عام 1980، وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه وتدرج بالسلك القضائي حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العامة.

وانتقل للعمل بنيابة النقض وفى عام 2010 وافق المجلس الأعلى للقضاء على إعارته للعمل بدولة الكويت ليظل هناك لمدة 6 سنوات ليعود بعدها إلى مصر، وعاد منذ عامين ليباشر مهام عمله كنائب لرئيس محكمة النقض، حيث يرأس أحد الدوائر الجنائية بالنقض.

ورشح مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ليترأس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار محمود الشريف نائبا لرئيس الهيئة، وذلك وفقا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات الذي نص على أنه يرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح.
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