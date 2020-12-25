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فن

رسالة دعم قوية من ليلى علوي لـ يسرا بعد إصابتها بـ كورونا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 05:35 م
يسرا وليلى علوي
يسرا وليلى علوي
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محمد بدران
حرصت الفنانة ليلى علوي على دعم النجمة يسرا بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وكتبت ليلى علوي: "‏ألف سلامة عليكي يا حبيبة قلبي ربنا يتمم شفاكي على خير". 


وكانت يسرا، قد احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد الفنانة نيللي كريم، برفقة كل من الفنان آسر ياسين، وزوجته، والمنتج جمال العدل. 


يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل "خيانة عهد"، والذي عرض في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز. 


كما تم تكريمها في مهرجان "نجم العرب" الذي أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ممن تميزوا بأعمالهم في عام 2020.

رسالة دعم قوية من ليلى علوي لـ يسرا بعد إصابتها بـ كورونا
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