ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

صيدلة بنين الأزهر بالقاهرة تنظم دورة تدريبية حول توصيف المقررات

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 05:51 م
تنظم دورة تدريبية
تنظم دورة تدريبية حول توصيف المقررات
Advertisements
محمد شحتة
نظمت كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة دورةً تدريبيةً حول توصيف المقررات الدراسية، حاضر بها الدكتور أحمد أبو السعود، الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء الحيوية بالكلية. 

أوضح الدكتور لطفي دياب، عميد الكلية، أن الدورة تقام برعاية كريمة من  الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، موضحًا أن الدورة لاقت إقبالًا كبيرًا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، لافتًا إلى أنه شارك بالحضور في الدورة كلٌّ من: الدكتور عبد الناصر المغازي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى الشافعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم حسن عيسى، الأستاذ المساعد بالكلية، مدير وحدة ضمان الجودة.


 جدير بالذكر أن كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جميع قرارات جامعة الأزهر المتعلقة بالترقية والندب والتكليف للأساتذة

ورشة عمل بزراعة الأزهر حول اعتماد المعايير الأكاديمية ARS لبرنامج الألبان

دورة تدريبية حول أساسيات كتابة الأبحاث العلمية بالكليات العربية والشرعية بجامعة الأزهر

جامعة الأزهر تفتح باب التحويل داخل الكليات فقط لمدة 5 أيام

جامعة الأزهر تغلق باب التحويل للطلاب المستجدين داخل الكليات.. غدًا

وكيل الأزهر يلتقي فريق اعتماد الجودة بتفهنا الأشراف

ترشيحاتنا

بسبب مجدي الهواري.. غادة عادل تشعل السوشيال ميديا

حشود عسكرية.. الجيش السوداني يستعد للتصعيد مع إثيوبيا

3 حالات مستثناة من قرار الإغلاق فى السعودية.. تفاصيل

تصل لـ 475 جنيها.. تطبيق زيادة رواتب المعلمين خلال أسبوع

العروسة اتكسرت.. حزن شديد يصيب لاعب كمال الأجسام بسبب زوجته الدمية

بريطانيا تنشر مئات الجنود على الحدود مع فرنسا.. تعرف على السبب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قد تحصل على مناعة دائمة ضد كورونا في هذه الحالة.. تفاصيل

ظل في غيبوبة 6 أسابيع.. مصاب بـ كورونا يكتشف تغيرًا مفاجئًا بعد إفاقته

ملفتة ومثيرة للجدل.. 15 صورة ترصد إطلالات هنا شيحة في عيد ميلادها