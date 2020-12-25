صيدلة بنين الأزهر بالقاهرة تنظم دورة تدريبية حول توصيف المقررات

نظمت كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة دورةً تدريبيةً حول توصيف المقررات الدراسية، حاضر بها الدكتور أحمد أبو السعود، الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء الحيوية بالكلية.





أوضح الدكتور لطفي دياب، عميد الكلية، أن الدورة تقام برعاية كريمة من الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، موضحًا أن الدورة لاقت إقبالًا كبيرًا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، لافتًا إلى أنه شارك بالحضور في الدورة كلٌّ من: الدكتور عبد الناصر المغازي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى الشافعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم حسن عيسى، الأستاذ المساعد بالكلية، مدير وحدة ضمان الجودة.







