وحدة الاتصال بإعلام الأزهر تنشر فيديو لمنشد أزهري للتذكير بالصلاة على النبي

نشرت وحدة الاتصال بإعلام الأزهر فيديو إنشاد ديني يحث على التذكير بالصلاة على النبي في آخر جمعة لعام 2020م، للمنشد الأزهري الشيخ صلاح أحمد أحد أبناء الكلية ومؤسس فريق أعلام المصطفى للإنشاد الديني.





وردد المنشد كلمات مدح وثناء في النبي صلى الله عليه وسلم داعيا الإكثار من الصلاة عليه حيث ردد منشدا: صلوا على سيدنا النبي خير الأنام، سيدنا النبي خير الورى مسك الختام، ، اللهم صلي على سيدنا النبي هو محبوبي ومطلبي، صلوا عليه، يارب صلى على حبيبي شمس الهدايا بدر البدور، هذا النبي شفيعنا وبمدحه هل السرور، صلوا عليه، اللهم صلي عليه، ماذا أقول بمدحه،. هام الفؤاد بعشقه، طاب اللسان بذكره والكون تملؤه العيون، صلوا عليه وسلموا.





يذكر أن وحدة الاتصال بإعلام الأزهر تعمل على إبراز المواهب الفنية واكتشاف النماذج المتميزة وذلك برعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة والدكتور غانم السعيد عميد الكلية والدكتور رضا أمين وكيل الكلية، وإشراف الدكتور حسام شاكر مدير الوحدة ومتابعة الدكاترة جمال أبو جبل ومحمد الشناوي ورامي دويدار ومهند السادات.





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