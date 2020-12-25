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أخبار العالم

تطور خطير.. الصحة العالمية تعلن وجود سلالة كورونا الجديدة في 8 دول

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:54 م
الصحة العالمية: رصد
الصحة العالمية: رصد سلالة كورونا الجديدة في 8 دول أوروبية
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قسم الخارجي
أعلنت منظمة الصحة العالمية رصد إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19" في 8 دول أوروبية.

وقال هانز كلوج مدير  المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، إن 8 دول في منطقة أوروبا ظهر فيها السلالة الجديدة من فيروس كورونا  المعروفة بـ""VOC-202012/01 داعيا إلى تعزيز تدابير الحماية العالية.

وأكد المسؤول بمنظمة الصحة العالمية على ضرورة  الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الطبية.

وأوضح كلوج أن سلالة فيروس كورونا الجديدة يبدو أنها تنتشر أيضا بين الفئات العمرية الصغيرة، على عكس السلالات السابقة، مشددا على  أن اليقظة مطلوبة أثناء استمرار الأبحاث على هذا الفيروس المتحور.

كانت بريطانيا أعلنت في وقت سابق اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، أسرع انتشارا، ما أدى لارتفاع وتيرة الإصابات بالفيروس في البلاد.

وأغلقت دول أوروبية عدة الحدود الجوية والبرية والبحرية مع بريطانيا، خوفا من انتقال سلالة كورونا المتحورة إليها.

وتقول بريطانيا إن السلالة الجديدة قد تكون معدية بنسبة 70٪ أكثر من المعتاد، لكن لا يوجد دليل على أنها اكثر خطورة من حيث الوفاة.
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