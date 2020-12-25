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رياضة

الزمالك في التاسع .. الجونة يتصدر ترتيب الدوري المصري

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:48 م
شعار الزمالك
شعار الزمالك
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حسن العمدة
وقع الاسماعيلي فى فخ التعادل امام البنك الإهلي بالتعادل السلبي فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الاسماعيلية فى الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الجونة علي منافسه اسوان بهدف دون رد فى اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم.

وحقق عزل المحلة اول له فى الدوري المصري علي حساب طلائع الجيش فى الوقت القاتل من عمر المباراة .

وجاء ترتيب الدوري المصري بعد إنهاء مباريات اليوم :

1- الجونة "8" نقاط
2- الاهلي "6" نقاط 
3- سيراميكا كليوباترا "6" نقاط
4- اسوان "6" نقاط
5- المصري "6" نقاط
6- البنك الإهلي "5" نقاط
7- سموحة "5" نقاط
8- غزل المحلة "5" نقاط
9-الزمالك "4" نقاط
10-الاتحاد السكندري "4" نقاط 
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