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سيد طه فايز يكتب: سفير الإنسانية بالمستشفيات التعليمية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:31 م
صدى البلد
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لا تخلو مصر علي مدار العصور من أبنائها الأبرار فدائما وأبدا نرى أبناءها المخلصين يمثلون وجهة مصر المشرفة وإنسانيتهم في مؤسسات عديدة وهو ما يؤكد سير مصر في طريقها الصحيح نحو مستقبل أفضل في جميع المجالات ويرجع ذلك لحسن اختيار القيادة الحكيمة التي تدعم الأمن القومي المصري وهو ما يعكس تواجد قيادة تنفيذية تسعي لتقديم أعلي خدمة للمواطن والعمل علي رفع المعاناة عن المواطن مما يحقق الهدف الأعلي وهو الحفاظ علي أمن مصر القومي وتقديم كامل الدعم للمواطن بصورة مشرفة تليق بالمواطن مما يؤدي لترسيخ حب الوطن في قلوب المواطنين وإليكم مثال لقيادة وطنية طبية تعمل ليل نهار علي خدمة الوطن وتمثيل مصر بموقعه إنه الأستاذ الدكتور محمد فوزي السودة مساعد وزير الصحة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية رجل يعمل في صمت يصنع بقراراته نجاح يفوق كل التوقعات كطبيب شاطر وإداري ناجح نجح في الساعات الأولي منذ توليه رئاسة الهيئة كسب ثقة الجميع يعمل علي مدار ٢٤ ساعة في خدمة المرضي دون أن يمل، فتراه في منتصف الليل يمر علي المستشفيات للاطمئنان علي سير تقديم خدمة طبية مميزة تليق بمواطن مصري وتقديم كامل الدعم للفرق الطبية ومشاركتهم برفع الروح المعنوية لزملائه الأطباء والتواجد معهم في الصفوف الأولي فلا أنسي قراره الحكيم فور بداية أزمة كورونا وقبل ظهور طلبات الأطباء المشروعة بتوفير عدد أسرة للفرق الطبية قام بإتخاذ قرار بتخصيص عدة أسرة للفرق الطبية منذ بداية الأزمة وتكريم شهداء الأطباء بوضع أسمائهم علي أقسامهم بالمستشفيات مواقف إنسانيه لا تنسي له ودائما الحديث عن الفرق الطبية بقوله مصر لا تنسي دور جيش مصر الأبيض هذا الدور القومي الوطني الذي يقدمه ابنائنا وزملائنا من الفرق الطبية من تقديم أرواحهم لخدمة الوطن للحفاظ علي شعب بأكمله 
كما أن مواقفه مع المواطنين الذين يستغيثون به وقت مروره بالمستشفيات وحرصه علي متابعته والاتصال بنفسه بمتابعة مشكله المريض دعتنا لإطلاق لقب سفير الإنسانية وهو مما يجعلنا نتقدم بخالص الشكر لمعالي وزيرة الصحة علي حسن الاختيار لهذه القيادة الوطنية المخلصة.

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سيد طه فايز
المرشح السابق لرئاسة حزب الوفد
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