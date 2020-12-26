عادل إمام وبراد بيت.. يسرا تكشف عن فتى أحلامها

كشفت الفنانة يسرا عن موقف، الشخص الذي كانت تفضل أن تتزوجه خلال مسيرتها الفنية، مؤكدة أنه تربطها علاقة حب كبيرة بزوجها خالد سليم.





وخضعت الفنانة يسرا لـ أنترفيو مع الدمية كارو، خلال لقائها ببرنامج "أبلة فاهيتا"، المذاع عبر شاشة "أون"، مساء اليوم الجمعة.





وقالت الفنانة الكبيرة يسرا، إنه :"كان نفسي أتجوز عادل إمام والفنان براد بيت، وأحلى حاجة حصلت لي أني تزوجت من زوجي وبحبه جامد أوي".





وأضافت يسرا، أنه :"عندي كام فيلم ملهومش لازمه محبش اتكلم عنهم، لترد عليها "كارو"، قائلة :"طب هما أيه، وعرفهم "، لترد عليها يسرا، قائلة :"طب أنتي تعرفيهم اسكتي بقي متفضحناش".





فيما روت الفنانة الكبيرة يسرا، تفاصيل جديدة بشأن حياتها الخاصة وأول قصة حب عاشتها، مؤكدة أنها تحب الفنان عادل إمام كثيرًا.

وقالت يسرا، إنه :"بدأت الحب في حياتي بدري، وكان في المدرسة، وكنت بنتقابل في المدرسة"، مضيفة أنها أسرع كتاب قرائته في حياتها حمل أسم قواعد العشق الأربعون.

وأضاف الفنانة، أن فيلم ليلة شتاء دافئة مع الفنان عادل إمام من أول الأعمال الفنية التي قدمتها وحققت نجاح كبير، متابعة انه :"انا نجحت من خلال الفنان الكبير عادل إمام".

فيما قالت الفنانة يسرا، إنه أسمي الحقيقي سيفين محمد، لترد عليها كارو، قائلة :"دة بقي بين شيرين وسيرين"، لترد يسرا ، قائلة :"تعني سيفين الوردة التي لا تموت".

وعن تاريخ ميلادها ردت يسرا، قائلة :أنا لسة مولودة أول إمبارح وبرجي هو برج الحوت، وصفات برجي طيبين أوي وجدعان أوي ، بس لو قلبنا يا لطيف أوي أوي، وانا متزوجة بدون أولاد بخالد سليم وهو حدوتة تانية، وهو مشهور أكتر مني".







