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رياضة

صن داونز لـ صدى البلد: لم يتم الاتفاق على ضم سيرينو للأهلي حتى الآن

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:16 م
سيرينو
سيرينو
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إسماعيل محمود
أكد نادي صن داونز الجنوب إفريقي، أنه لم يتم الاتفاق بشكل رسمي حتى الآن على بيع اللاعب "جاستن سيرينو" للنادي الأهلي.

وقال "شوبي نكاجديما"، المتحدث الرسمي للفريق الجنوب إفريقي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، "الإعلان الرسمي فقط يأتي ببيان رسمي، وحتي الآن لم  يتم التوصل إلى اتفاق بخصوص اللاعب".

وأضاف "شاهدنا بعض الأخبار التي تحدثت عن الاتفاق علي بيع اللاعب ولكن تلك الأخبار تم حذفها، ويمكنكم معرفة سبب ذلك".

وتوقف آخر عرض من النادي الأهلي عند مبلغ ٢.٥ مليون دولار لضم مهاجم صن داونز الذي يبلغ من العمر ٢٩ عاما، فيما يطلب النادي الجنوب إفريقي 3 ملايين دولار للتخلي عنه.

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