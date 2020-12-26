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رياضة

سحر عبد الحق تتعافى من كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:15 م
سحر عبد الحق
سحر عبد الحق
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يسرى غازى
أظهرت نتيجة مسحة كورونا التى خضعت لها الدكتورة سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية المؤقتة السابقة لاتحاد الكرة تحول العينة من إيجابية إلى سلبية.

وتخضع الدكتورة سحر عبدالحق المشرفة السابقة على الكرة النسائية للعزل المنزلي عقب تعرضها للإصابة بفيروس كورونا قبل توجيه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الشكر إلى اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية وتعيين لجنة ثلاثية برئاسة المهندس أحمد مجاهد.

ويعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر للسيدات بقيادة أحمد رمضان عقب خوض مباراة سيدات الفراعنة الودية الثانية أمام المنتخب اللبنانى للانسات اليوم السبت فى تمام الساعه ٢ ظهرًا على  استاد اتحاد بتروسبورت بالتجمع الخامس.

ويلتقي اليوم السبت منتخب مصر للكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان مع نظيره اللبناني فى المباراة الودية الثانية علي ملعب استاد بتروسبورت . 

ويستعد منتخب فراعنة النسائية للمشاركة فى تصفيات امم افريقيا وكأس العالم المقبلة.

وفاز منتخب مصر لكرة القدم النسائية دون 20 عاما على نظيره اللبناني، بثلاثة أهداف لهدف،  في المباراة الودية الاولى التي جرت علي استاد اتحاد الشرطة الرياضي ضمن استعدادات المنتخب لتصفيات كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم .

أهداف المباراة جاءت عبر  نادية رمضان  (هاتريك)  بينما سجلت ليلي اسكندر الهدف الوحيد لمنتخب لبنان .

وأعربت نادية احمد رمضان نجمة منتخب مصر للكرة النسائية عن سعادتها بالفوز علي منتخب لبنان بثلاثية مقابل هدف في أولي التجارب الودية الدولية لحفيدات الفراعنة .

وقالت نادية رمضان أنها سعيدة بتسجيلها الأهداف الثلاثة ( هاتريك ) وهذا بفضل مجهودات زملائها بالفريق وأنه بدون العمل الجماعي لن ياتي الفوز .

وقالت إنها فخورة بهذا الفوز خاصة وأنه جاء بعد سنوات طويلة من الابتعاد عن تحقيق نتائج إيجابية علي المستوي الدولي سواء ودي أو رسمي وأنه تم ارسال رسال للجميع بأن هناك كرة نسائية بمصر وسيكون لها شأن مختلف الفترة القادمة .

واشادت بدور الدكتورة سحر عبد. الحق عضو اللجنة المكلفة بادارة اتحاد الكرة السابقة وأنها بذلت مجهودات كبيرة من أجل هذا الجيل الذي يعد محظوظا لوجودها خلال الفترة الماضية وقالت " كنا نتمني أن تستمر معنا ولكنها لم تتركنا" .

وقالت نادية احمد رمضان إن والدها يتعامل معها بصفته المدير الفني مثل أي لاعبة أخري وأنه لا يوجد اي فارق في المعاملة وأنها انضمت للمنتخب في العام الماضي قبل أن. يأتي والدها للعمل وان مستواها هو الذي أهلها للانضمام للمنتخب المصري وليس هناك أي عوامل أخري .

جدير بالذكر أن نادية احمد رمضان بدأت مشوارها مع كرة القدم من سن ٥ سنوات في نادي شيكاغو اف سي وتلعب في مركز الوسط المداف والوسط المهاجم وكانت هدافة الفريق في دوري الناشئات الامريكي في اخر ثلاث سنوات وانضمت لمركز تدريب المنتخبات الامريكي من ٢٠١٦ حتي ٢٠٢٠ وفضلت مع والدها اللعب للمنتخب المصري عن اللعب للمنتخب الأمريكي  وانضمت لمنتخب مصر للإنسات العام الماضي ومثلت مصر في بطولة شمال افريقيا تحت ٢٠ سنة التي أقيمت بالجزائر في ديسمبر 2019 وتلعب حاليا لفريق الجونة بالدوري الممتاز .
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