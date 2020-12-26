رئيس جامعة الأزهر يشارك في اجتماع الأعلى للجامعات ويزور الدراسات الإسلامية بالفيوم

شارك الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي تستضيفه جامعة الفيوم.





وعلى هامش الزيارة، أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، جولة تفقدية لفصول الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالفيوم صباح اليوم، في إطار المتابعة الميدانية الدائمة والمستمرة للوقوف على انتظام العملية التعليمية بجميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.





وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة القاعات الدراسية، واطمأن على انتظام المحاضرات وفق الجداول الدراسية المعلنة، وتحاور رئيس الجامعة مع بناته الطالبات، مشددًا على ضرورة وأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا.



كما اطمأن على الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الكلية؛ من عمليات الرش والتطهير والتعقيم لجميع القاعات الدراسية، مشددا على ضرورة التزام الطالبات بارتداء الماسكات؛ حفاظًا عليهن في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم أجمع.



كما تفقد رئيس الجامعة خلال زيارته المكتبة المركزية، والتي تضم مصادر أصيلة من الكتب والرسائل العلمية في مختلف المجالات التي تخدم قطاعات: أصول الدين، واللغة العربية، والشريعة الإسلامية، وحث رئيس الجامعة الطالبات على الجد والاجتهاد والقراءة، مؤكدًا لهن أن العلم هو القاطرة الحقيقية للتنمية، التي تسعى إليها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال المخطط الإستراتيجي 2030، الذي يهدف إلى وضع مصر على خريطة الدول المتقدمة في جميع الفنون والمعارف.



