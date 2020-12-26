عضو التنسيقية: نحرص على نجاح تجربة وصول الشباب للبرلمان

قالت النائبة مارسيل سمير عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع إن شباب التنسيقية يحرصون على نجاح تجربتهم على أرض الواقع من خلال العمل الحقيقي على الأرض.





وأضافت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع في تصريحات خاصة إن المشاركة اثراء حقيقي للحياة السياسية وانهم يحرصون على القيام بالدور التشريعي والرقابي على أكمل وجه.





وقالت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع "تجربة وصول الشباب للبرلمان تعتبر تحديا ونجاحها نجاح لجيل كبير من الشباب خاصة في ظل سعيهم المستمر للوصول للمجالس النيابية.





وقالت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع أن قضايا التعليم ومناهضة العنف ضد المرأة ستكون في مقدمة الأولويات بخلاف القضايا الجماهيرية.





حرص المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب علي اصطحاب نواب تنسيقية شباب الأحزاب السياسة عن الفصل التشريعي الثاني 2021 - 2026، وذلك لتفقد مقر القاعة الرئيسة للمجلس التي تشهد المناقشات العامة، والمتحف وأروقة المجلس التي تشهد تاريخ الحياة النيابية.





وحرص نواب التنسيقية على الحضور بشكل جماعي لاستخراج كارنيه المجلس، وذلك بعدما تقدموا بطلب إلي أمانة مجلس النواب بقيادة المستشار محمود فوزي، والتي رأت عدم وجود مانع من حضورهم بشكل جماعي وإنهاء إجراءات استخراج الكارنيهات، لا سيما وأنهم نواب عن قائمة من أجل مصر نواب القائمة الذين قاموا باستخراج الكارنيهات خلال الأيام الماضية.





ويأتى ذلك وسط استعدادات واجرءات احترازية مشدةة تقوم بها الأمانة العامة للبرلمان برئاسة المستشار محمود فوزى، وذلك لمواجهة فيروس كورونا.





ويذكر أن 230 نائبا من إجمالي 284 نائبا ممثلين عن القوائم الأربعة لقطاع القاهرة والصعيد والدلتا والجيزة أنهوا إجراءات استخراج كارنيهات عضوية مجلس النواب، حيث أنهي فى اليوم الأول 75 نائبا عن قائمة القاهرة ووسط الدلتا أوراقهم واستلام أوراق العضوية من إجمالي 100 نائب، واليوم الثاني أنهى 90 نائبا عن قائمة الجيزة والصعيد أوراق عضويتهم فى البرلمان من إجمالي 100 نائب، واليوم الثالث والأخير المخصص لنواب قائمتي وسط وشمال الدلتا أنهى 65 نائب أوراقهم من إجمالي 85 نائبا.

وتوافد الخميس الماضى نواب القائمة الوطنية عن شرق وغرب الدلتا لمقر البرلمان لاستلام كارنيهات العضوية وتضم القائمة ٨٤ نائبا حضر بعضهم في اليوم الثالث لاستلام كارنيهات العضوية.







أما فيما يخص النواب بنظام الفردى فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من يوم الأحد 27 ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي 90 نائبا، أما يوم الإثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى: (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى 108 نواب

ويوم الثلاثاء 29 ديسمبر، وسيتم استقبال نواب (12) محافظة هي: (الفيوم، بني سويف، المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء) بإجمالي 86 نائبا.