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حوادث

إصابة 11 شخصا في حادثي مرور بالمنيا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:37 م
صدى البلد
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أيمن رياض

أصيب اليوم السبت 11 شخصا؛ إثر وقوع حادثي تصادم بمركزي سمالوط وملوي، وتم نقل المصابين للمستشفى وإزالة آثار الحادثين وتولت النيابة التحقيق. 


ففي مركز سمالوط، أصيب 5 أشخاص، إثر تعرضهم لحادث إنقلاب ميكروباص شمال المنيا، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتمت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بكوبري البيهو.



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تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمالوط، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بكوبري البيهو بسمالوط، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها.


وبالانتقال إلى موقع البلاغ والفحص تبينت إصابة 5 أشخاص إثر الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفي قلوصنا، وتحرر محضر بالواقعة.


وتولت النيابة العامة التحقيق، وتمت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بكوبري البيهو.


وفي مركز ملوى ، أصيب  6 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل جنوب محافظة المنيا، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتمت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.


تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارًا من عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل جنوب قرية المعصرة التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب المحافظة.


وبانتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبينت إصابة 6 أشخاص إثر الحادث ما بين كسور مضاعفة وسحجات وكدمات، تم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى ديرمواس.


تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتمت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الزراعى.


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