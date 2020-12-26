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أخبار البلد

تعرف على أسعار مواد التعقيم ضد فيروس كورونا بنقابة الصحفيين

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
ننشر أسعار مواد التعقيم والتطهير التي وفرتها لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين بتخفيضات كبيرة للأعضاء وأسرهم.

وقال أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية، إنه "تم توفير كميات من الكمامات الجراحية والكحول ومطهرات الأسطح وواقي الوجه، بتخفيضات غير مسبوقة".

وأضاف "عبدالمجيد"، يتوافر  بنقابة الصحفيين، كمامات وكحول ومطهرات من مصانع وزارة الإنتاج الحربي، الأعلى جودة وبتخفيضات كبيرة على النحو التالي:

١- علبة كمامات "٥٠ كمامة".. السعر ٥٠ جنيهًا.
٢- لتر كحول بسعر ٦٠ جنيهًا.
٣- عبوة كحول ١٢٥ م بخاخ ١٥ جنيهًا.
٤- عبوة ٤ لتر كحول ٢٠٠ جنيه، بما يعادل ٥٠ جنيهًا للتر.
٥- عبوة ٤ لتر مطهر أسطح ٢٥ جنيهًا.
٦- واقي وجه ٤٠ جنيهًا.

وكان ذلك تعزيزًا ومواصلة لجهود اللجنة في الشق الوقائي، الذي بدأته منذ ظهور جائحة "كورونا"، وفي ظل تنامي الموجة الثانية.

وأعرب رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية، عن خالص الأمنيات بدوام الصحة والعافية للجميع، داعيًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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