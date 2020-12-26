10 آلاف جنيه غرامة.. أبرز عقوبات مزاولة مهنة السايس بدون ترخيص

وضع مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات ( السايس ) حدًا لبلطجة الاشخاص فى المواقف والارصفة من خلال وضع قواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لانتظار المركبات بالشوارع من خلال لجنة بكل محافظة لتحديد أماكن الانتظار وأوقاتها وأعدادها والشروط الخاصة بحق استغلال تلك الأماكن.









وجدير بالذكر أن مجلس النواب، وافق على مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات "السايس"، ويستعرض "صدى البلد" شروط مزاولة مهنة السايس في ضوء القانون الجديد:





1. مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات.





2. تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.





3. تقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التي تتولى فحصها ومنحها وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.





4. تكون الرخصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.





5. يصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفي جنيه.





6. يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:



