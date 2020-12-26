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رياضة

فوافي وبيكلي يقودان هجوم المقاصة أمام المصري

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:43 م
ايهاب جلال
ايهاب جلال
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حسام الحارتي


أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة المصري، المقرر انطلاقها في تمام السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري. 

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: أسامة العزب وأحمد مودي ومحمد دسوقي ورجب عمران 

خط الوسط: أحمد صبيحة وخالد أوتشو وهشام محمد وعبد الله مجدي 

الهجوم: باولن فوافي وشميلس بيكلى 

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد كوكو وعماد فتحي ومصطفى شبيطة وعلى محمد وأحمد متعب ومروان حمدي وصلاح عاشور وأحمد عادل "ميسي"  ومحمد عادل "أمو".
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