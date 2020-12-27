"ارسم بسمة وسط هموم الدنيا القاسية".. معرض تنظمه نوعية عين شمس.. اليوم

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أسامة السيد مصطفى عميد كلية التربية النوعية، الدكتور سالي شبل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور سلام احمد عبدة و اشراف الدكتور عبدالرحمن شوقي ، وذلك اليوم الأحد الموافق 27 ديسمبر الساعة الحادية عشر صباحا بفناء الكلية.





وأكدت إدارة الكلية ان هذا المعرض هو السادس على التوالي ويحتوي المعرض على 150 صورة تتناول موضوع البسمة وسط العمل والشقاء.





وللحفاظ على سلامة الجميع لا يسمح بدخول المعرض دون استخدام الكمامة مع عدم السماح بالتجمعات أو دخول اعداد كبيرة مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

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وفي سياق آخر نفت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ما تردد من شائعات حول حدوث حريق بمستشفى العبور التخصصي، وأكد الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن المستشفى آمن تمامًا وتباشر مهامها في خدمة وعلاج المرضى بكامل طاقتها وكفاءتها .

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وتهيب إدارة الجامعة بضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات والأكاذيب المغرضة والتي من شأنها تكدير الرأي العام وإثارة البلبلة.

ينظم طلاب الفرقه الثالثه شعبة الصحافة والتليفزيون بقسم الإعلام بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس معرض التصوير الإعلامي تحت عنوان " ارسم بسمة وسط هموم الدنيا القاسية".