27 لاعبا في معسكر منتخب اليد استعدادا للمونديال

انطلق اليوم معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة اليد استعدادا لبطولة العالم المقرر انطلاقها 13 من الشهر المقبل بمشاركة 32 دولة.





ويستمر معسكر المنتخب حتى الخميس المقبل، واستقر المدير الفني الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو على ضم 27 لاعبا هم:





في حراسة المرمى.. كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - عبد الرحمن حميد





في مركز الجناح الأيسر.. عمر الوكيل - أحمد مؤمن - أحمد هشام سيسه





في مركز الجناح الأيمن.. محمد سند - أكرم يسري - عمر سامي





على الدائرة.. محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري - خالد وليد - أحمد عادل - وسام نوار





في مركز المدافع الأيسر.. علي زين - يحيى الدرع - حسن قداح





في مركز صانع الألعاب.. أحمد هشام - إسلام حسن - أحمد خيري - سيف الدرع



