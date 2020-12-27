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بين الناس

مواطن يستغيث بسبب "طريق الموت" في منيا القمح بـ الشرقية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:02 ص
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ بلال شهاب شكوى إلى خدمة "بين الناس" بموقع صدى البلد، متضررا من عدم تغطية ترعة البر الأيسر وطريق الموت.

وقال شهاب في شكواه: "نحن سكان منيا القمح نعاني من وجود ترعة الكيلو ٩ و٢٠٠ البر الأيسر مركز منيا القمح الشرقية التى يحيطها طريق الموت والبحر.

وطالب المسؤولين بسرعة تغطية الترعة والاهتمام بطريق الموت نظر لكثرة الحوادث عليه.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.
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