مواطن يستغيث بسبب "طريق الموت" في منيا القمح بـ الشرقية

أرسل القارئ بلال شهاب شكوى إلى خدمة "بين الناس" بموقع صدى البلد، متضررا من عدم تغطية ترعة البر الأيسر وطريق الموت.





وقال شهاب في شكواه: "نحن سكان منيا القمح نعاني من وجود ترعة الكيلو ٩ و٢٠٠ البر الأيسر مركز منيا القمح الشرقية التى يحيطها طريق الموت والبحر.





وطالب المسؤولين بسرعة تغطية الترعة والاهتمام بطريق الموت نظر لكثرة الحوادث عليه.





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