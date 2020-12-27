رئيس جامعة أسيوط: لا تعطيل للدراسة.. والامتحانات في موعدها

قال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إنه تم الاتفاق على عدم تعطيل الدراسة، مع التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية من التباعد وغسل الأيدي وارتداء الكمامة .





وأضاف طارق الجمال، في مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أن الامتحانات ستتم فى موعدها المتفق عليها.





وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى أن الامتحان الموضوعي متعدد الإختيارات والتصحيح الكترونى، وبالتالى كل جامعة لها حرية وضع امتحانات التيرم.





وتابع أن جامعة أسيوط خصصت بالموجة الاولى من كورونا مستشفى لعزل المرضى، بالاضافة إلى ان الجامعة تمتلك قدرة جاهزية كبيرة فى الموجة الثانية.



