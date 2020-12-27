رئيس مدينة إسنا يوضح موقف المشروعات الخدمية بجنوب الأقصر

أعلن إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر ، أن رئاسة مركز ومدينة اسنا بأجهزته التنفيذية تعمل بكل جهدها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لخدمة المواطنين داخل مركز اسنا.
وأضاف "نصير"، أنه جاري العمل الآن على عدة مشروعات لخدمة المواطنين داخل المركز منها رصف طريق طراد النيل بداية من المعهد الفني الصحي جنوبا حتى قناطر اسنا الجديدة شمالا مرورا بسنترال اسنا والمطحن ، يليه رصف شارع البحر القديم ورصف المنطقة الأمامية لمستشفى اسنا الجديدة.
وتابع أنه يتم الإعداد للبدء فورًا في تطوير وتجميل كورنيش مدينة إسنا بطول حوالي 1700 متر، وكذلك رفع كفاءة الإنارة به عن طريق احدي شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
واضاف: كما تم تسليم موقع السجل المدني الجديد للشركة المنفذة والمتعاقدة مع مصلحة الأحوال المدنية لتنفيذ وتركيب خزان مياه سعة 30متر مكعب، حيث قامت الوحدة المحلية باختيار المكان الأمثل ، كما سيتم تركيب أجهزة CO2 داخل المبنى تنفيذا لاشتراطات الحماية المدنية.
وأوضح انه بشأن ما يتعلق "بطريق القرايا"، تم اعتماد رصف وترميم وتنفيذ أعمال سواتر خرسانية (نيوجرسي) للمناطق التي حدث انهيارات بجوانبها بطول 5 كيلو متر كمرحلة أولى، بعد الانتهاء من أعمال الحماية لترعة الرمادي ، بما يضمن عدم هبوط الطريق مرة أخرى أو حدوث أي إنهيارات.
واستطرد انه تم التحرك ومخاطبة الجهة المختصة لإنهاء الأعمال وحل مشكلة الهبوط الجزئي بكوبري محطة اسنا، وجاري عمل الرفع المساحي لقرى النجوع بحري لتركيب مرفق الغاز الطبيعي.
ونوه انه تم الانتهاء من الصرف الصحي بشارع السعودية القديم وجاري استكمال العمل بالشوارع المتفرعة من شارع السعودية الرئيسي وهي شوارع الكويت، والمدينة المنورة، والسعودية الجديدة ، أو حين الانتهاء من العمل بالشوارع الفرعية سيتم توصيل الخطوط بمحطتي نجع الشيخ فضيل ، وجسر السيالة بناء علي الموقع.