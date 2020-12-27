ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رئيس مدينة إسنا يوضح موقف المشروعات الخدمية بجنوب الأقصر

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:20 ص
إبراهيم نصير رئيس
إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا
Advertisements
شمس يونس
أعلن إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر ، أن رئاسة مركز ومدينة اسنا بأجهزته التنفيذية تعمل بكل جهدها للارتقاء  بمستوى الخدمات المقدمة لخدمة المواطنين داخل مركز اسنا.   

وأضاف "نصير"، أنه جاري العمل الآن على عدة مشروعات لخدمة المواطنين داخل المركز منها رصف طريق طراد النيل بداية من المعهد الفني الصحي جنوبا حتى قناطر اسنا الجديدة شمالا مرورا بسنترال اسنا والمطحن ، يليه رصف شارع البحر القديم ورصف المنطقة الأمامية لمستشفى اسنا الجديدة.

وتابع أنه يتم الإعداد للبدء فورًا في تطوير وتجميل كورنيش مدينة إسنا بطول حوالي 1700 متر، وكذلك رفع كفاءة الإنارة به عن طريق احدي شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

واضاف: كما تم تسليم موقع السجل المدني الجديد للشركة المنفذة والمتعاقدة مع مصلحة الأحوال المدنية  لتنفيذ وتركيب خزان مياه سعة 30متر مكعب، حيث قامت الوحدة المحلية باختيار المكان الأمثل ، كما سيتم تركيب أجهزة CO2  داخل المبنى تنفيذا لاشتراطات الحماية المدنية.  

وأوضح انه بشأن ما يتعلق  "بطريق القرايا"، تم اعتماد رصف وترميم وتنفيذ أعمال سواتر خرسانية (نيوجرسي) للمناطق التي حدث انهيارات بجوانبها بطول 5 كيلو متر كمرحلة أولى، بعد الانتهاء من أعمال الحماية لترعة الرمادي  ، بما يضمن عدم هبوط الطريق مرة أخرى أو حدوث أي إنهيارات.

واستطرد انه تم التحرك ومخاطبة الجهة المختصة لإنهاء الأعمال وحل مشكلة الهبوط الجزئي بكوبري محطة اسنا، وجاري عمل الرفع المساحي لقرى النجوع بحري لتركيب مرفق الغاز الطبيعي.

ونوه انه تم الانتهاء من الصرف الصحي  بشارع السعودية القديم  وجاري استكمال العمل بالشوارع المتفرعة من شارع السعودية الرئيسي وهي شوارع الكويت، والمدينة المنورة، والسعودية الجديدة ، أو حين الانتهاء من العمل بالشوارع الفرعية سيتم توصيل الخطوط بمحطتي نجع الشيخ فضيل ، وجسر السيالة بناء علي الموقع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد... رصف 5 شوارع جنوب الأقصر

رفع كفاءة ورصف شوارع في إسنا جنوب الأقصر.. شاهد

انهيار جزئي في كوبري بـ الأقصر.. صور

التعاقد مع شركة لتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية بسجل مدنى إسنا بالأقصر

رفع كفاءة كورنيش مدينة الأقصر.. صور

شاهد...مصرع شاب وإصابة ٥ سيدات فى انقلاب سيارة داخل ترعة بالأقصر

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد سمير صبري.. السر وراء إخفاء زواجه لسنوات طويلة.. ولهذا السبب لا يستطيع ابنه العيش في مصر

الجرام يصل لـ 934 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الأحد 27 - 12 - 2020

إغلاق طرق أسيوط الغربي والسويس الصحراوي والكريمات الشرقي .. اقرأ التفاصيل

سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27-12-2020

أول رسالة من الفضائيين إلى الأرض .. مشروع بحثي يلتقط إشارة غريبة

بالكاروهات.. مي عمر تثير الجدل بأنوثتها برفقة أحمد زاهر

Advertisements

بعد قليل .. مرتضى منصور أمام المفوضين ضد قرار اللجنة الأوليمبية

خلعت ملابسها ليعاين جسدها.. تفاصيل ضبط شبكة تعري أون لاين بالعجوزة

إغلاق طرق أسيوط الغربي والسويس الصحراوي والكريمات الشرقي .. اقرأ التفاصيل

في عيد ميلاد سمير صبري.. السر وراء إخفاء زواجه لسنوات طويلة.. ولهذا السبب لا يستطيع ابنه العيش في مصر

بعد تصدرها التريند .. أجرأ إطلالات عرضت هنا شيحة للانتقاد

سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27-12-2020

انخفاض واضح .. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بعد إصابتهم بكورونا.. اللجنة الطبية بالأهلي تكشف الحالة الصحية لـ السولية وقفشة وربيعة

أوقات استجابة الدعاء .. حددها النبي احرص عليها يوميا

زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر يضرب شرقي تركيا

ترامب يبدأ الانقلاب على نتائج الانتخابات ويطالب الجمهوريين بالقتال والتصعيد

أخبار الفن.. اشتباكات عنيفة في حفل عمر كمال بالرحاب.. عمرو دياب يطرح من العشم.. ونبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ عماد متعب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوانين ايفل.. أشهر 10 مقولات لساحر الحديد مؤسس أشهر برج في العالم

أول رسالة من الفضائيين إلى الأرض .. مشروع بحثي يلتقط إشارة غريبة

يزيد من الرغبة الجنسية.. 7 فوائد للجسم عند تناول الرمان