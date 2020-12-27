رئيس مدينة إسنا يوضح موقف المشروعات الخدمية بجنوب الأقصر

أعلن إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر ، أن رئاسة مركز ومدينة اسنا بأجهزته التنفيذية تعمل بكل جهدها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لخدمة المواطنين داخل مركز اسنا.





وأضاف "نصير"، أنه جاري العمل الآن على عدة مشروعات لخدمة المواطنين داخل المركز منها رصف طريق طراد النيل بداية من المعهد الفني الصحي جنوبا حتى قناطر اسنا الجديدة شمالا مرورا بسنترال اسنا والمطحن ، يليه رصف شارع البحر القديم ورصف المنطقة الأمامية لمستشفى اسنا الجديدة.





وتابع أنه يتم الإعداد للبدء فورًا في تطوير وتجميل كورنيش مدينة إسنا بطول حوالي 1700 متر، وكذلك رفع كفاءة الإنارة به عن طريق احدي شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.





واضاف: كما تم تسليم موقع السجل المدني الجديد للشركة المنفذة والمتعاقدة مع مصلحة الأحوال المدنية لتنفيذ وتركيب خزان مياه سعة 30متر مكعب، حيث قامت الوحدة المحلية باختيار المكان الأمثل ، كما سيتم تركيب أجهزة CO2 داخل المبنى تنفيذا لاشتراطات الحماية المدنية.





وأوضح انه بشأن ما يتعلق "بطريق القرايا"، تم اعتماد رصف وترميم وتنفيذ أعمال سواتر خرسانية (نيوجرسي) للمناطق التي حدث انهيارات بجوانبها بطول 5 كيلو متر كمرحلة أولى، بعد الانتهاء من أعمال الحماية لترعة الرمادي ، بما يضمن عدم هبوط الطريق مرة أخرى أو حدوث أي إنهيارات.

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واستطرد انه تم التحرك ومخاطبة الجهة المختصة لإنهاء الأعمال وحل مشكلة الهبوط الجزئي بكوبري محطة اسنا، وجاري عمل الرفع المساحي لقرى النجوع بحري لتركيب مرفق الغاز الطبيعي.



