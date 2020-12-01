قرار عاجل بشأن المتهمين فى واقعة التنمر على لاعب الزمالك شيكابالا

أمرت نيابة بندر الأقصر المسائية بحبس أربعة متهمين في واقعة التنمر على اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" بالأقصر، ٤ أيام على ذمة التحقيق.









وأكد مصدر أن المتهمين أكدوا فى التحقيقات أنهم لم يشتركوا فى الواقعة ولكن صدف تواجدهم وظهورهم بالفيديو، ولكنهم لم يقوموا بجلب الكلب، وقالوا: "الجميع كان فرحان بالفوز وبيهزر".









أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الأقصر أن مباحث المديرية نجحت فى كشف هوية مرتبكي واقعة التنمر على لاعب نادى الزمالك "شيكابالا" أثناء الاحتفالات بميدان صلاح الدين بوسط مدينة الأقصر عقب انتهاء مباراة نهائى دوري أبطال أفريقيا.









وقال المصدر إنه بعد تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالميدان، تم التوصل إلى اثنين من مرتكبي الواقعة وجار القبض عليهم والتحقيق معهم.







