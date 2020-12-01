قرار عاجل بشأن المتهمين فى واقعة التنمر على لاعب الزمالك شيكابالا

أمرت نيابة بندر الأقصر المسائية بحبس أربعة متهمين في واقعة التنمر على اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" بالأقصر، ٤ أيام على ذمة التحقيق.
وأكد مصدر أن المتهمين أكدوا فى التحقيقات أنهم لم يشتركوا فى الواقعة ولكن صدف تواجدهم وظهورهم بالفيديو، ولكنهم لم يقوموا بجلب الكلب، وقالوا: "الجميع كان فرحان بالفوز وبيهزر".
أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الأقصر أن مباحث المديرية نجحت فى كشف هوية مرتبكي واقعة التنمر على لاعب نادى الزمالك "شيكابالا" أثناء الاحتفالات بميدان صلاح الدين بوسط مدينة الأقصر عقب انتهاء مباراة نهائى دوري أبطال أفريقيا.
وقال المصدر إنه بعد تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالميدان، تم التوصل إلى اثنين من مرتكبي الواقعة وجار القبض عليهم والتحقيق معهم.
ويعاقب المتنمر، حسب القانون، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، على أنه في حالة العود (أي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أكثر من شهر تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".